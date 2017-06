Temptation Island 2017: ecco le coppie che parteciperanno. Comincia il countdown per la messa in onda della quarta edizione di Temptation Island, lunedì 26 giugno in prima serata. Al timone di questa quarta edizione vedremo Filippo Bisciglia. A lui il compito di accogliere gli innamorati nello splendido resort sardo in cui fidanzati e fidanzate devono vivere separati per 21 giorni con 13 ragazze single e altrettanti ragazzi. L’unica coppia di Uomini e Donne a prendere parte al programma è quella formata da Riccardo Gismondi (21 anni) e Camilla Mangiapelo (19). Partecipano a Temptation Island per imparare a controllare la loro gelosia. Valeria (31 anni, commessa) e Alessio (29, imprenditore). legati da 5 anni ma da 3 la relazione è in una fase di stallo, perché se Valeria sogna di sposarsi e avere dei bambini. Attraverso il programma Alessio spera di capire in modo definitivo quale strada prendere. Francesca (22 anni, animatrice) e Ruben (26, impiegato), fidanzati da 2 anni dove questa volta è lei ad avere dubbi sulla loro storia. A Temptation si augurano di capire cosa ne sarà della loro relazione.

Temptation Island 2017: pronti ad accettare la sfida?

Selvaggia (27 anni, impiegata) lavora nel Bed & Breakfast della famiglia di Francesco (28, personal trainer). Convivono da 5 anni. Lei è sicura che Francesco l’abbia tradita e partecipa al programma per capire se può fidarsi ancora del suo ragazzo. Veronica (27 anni, studentessa) e Antonio (35, rappresentante). Lui ha già due figli da precedenti relazioni. Entrambi partecipano per valutare la solidità del loro rapporto. Sara (21 anni, studentessa) e Nicola (34, calciatore) sono fidanzati da 5 anni. Lei è molto gelosa di lui che non sempre controlla i suoi atteggiamenti con le altre. Nicola vuole dimostrarle di essere cambiato ma ha paura che Sara voglia provare nuove esperienze.