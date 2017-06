Temptation Island 2017 Ed. 4 e U&D Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi mercoledì 21 giugno 2017 – «Isola della Tentazione: il conto alla rovescia è a meno cinque!» – Dopo settimane di rumors finalmente le anticipazioni di Temptation Island rivelano l’identità delle sei coppie pronte a mettere alla prova il proprio amore nel docu-reality dell’estate di Canale 5, Temptation Island, la cui quarta edizione prende il via lunedì 26 giugno in prima serata. A condurre il programma, ancora e sempre, Filippo Bisciglia. A lui il compito di accogliere gli innamorati nello splendido resort sardo in cui fidanzati e fidanzate devono vivere separati per ventun giorni attorniati rispettivamente da tredici ragazze single e altrettanti baldi giovani non impegnati: i ventisei tentatori!

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico e Temptation 4 Il punto al 21 giugno 2017 «Dal Salotto dell’Amore una sola coppia!»

Smentite dalle anticipazioni di U&D e Temptation Island 2017 Ed. 4 molte voci dell’ultima ora che volevano nel cast diverse coppie nate a Uomini e donne: di queste soltanto una è partita per il villaggio delle tentazioni, ed è quella composta da Riccardo Gismondi (21 anni) e Camilla Mangiapelo (19). Riccardo e Camilla sono l’unica coppia nota del programma. Si sono conosciuti durante l’ultima stagione di Uomini e donne, dove lui era tronista. Una volta usciti dal dating show sono andati ben presto a convivere. Partecipano a Temptation Island per imparare a controllare la loro gelosia.

Temptation Island 4 e U&D Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi mercoledì 21 giugno 2017 – «…E la Selvaggia fu corteggiatrice!»

Le anticipazioni di Temptation Island 2017 Ed. 4 continuano con Valeria (31 anni, commessa) e Alessio (29, imprenditore). Lei lavora nel negozio di abbigliamento del fidanzato. Sono legati da 5 anni ma da 3 la relazione è in una fase di stallo, perché se Valeria sogna di sposarsi e avere dei bambini, lui non si sente pronto benché sia convinto che lei sia la donna giusta. Attraverso il programma Alessio spera di capire in modo definitivo quale strada prendere. Francesca (22 anni, animatrice) e Ruben (26, impiegato), sono fidanzati da 2 anni ma se lui è innamorato perso lei ha dei dubbi sui propri sentimenti, infatti in passato lo ha già lasciato. A Temptation si augurano di capire cosa ne sarà della loro relazione. Selvaggia (27 anni, impiegata) lavora nel Bed & Breakfast della famiglia di Francesco (28, personal trainer). Convivono da 5 anni e spesso litigano per la gelosia di lei. Recentemente sono usciti da una crisi che li ha allontanati per 6 mesi. Lei è sicura che Francesco l’abbia tradita e partecipa al programma per capire se può fidarsi ancora del suo ragazzo e se lui ha intenzioni serie per il loro futuro. Curiosità: Selvaggia in passato è stata corteggiatrice a Uomini e donne di Alessio Lo Passo.

Temptation Island 4 e U&D Anticipazioni news e gossip. Il punto a oggi mercoledì 21 giugno 2017 – «Play boy: passato e presente…»

E le anticipazioni di Temptation Island 2017 Ed. 4 si chiudono sulle ultime due coppie: Veronica (27 anni, studentessa) e Antonio (35, rappresentante). Lui ha già due figli da precedenti relazioni, cosa che aveva suscitato molti dubbi in lei all’inizio della loro storia, che però è ben presto diventata stabile, passionale ma anche litigiosa. Veronica ha deciso di prendere parte al programma per capire se vale la pena proseguire la relazione con Antonio che, invece, vuole capire se la sua donna è in grado di sostenere il peso del suo passato. Sara (21 anni, studentessa) e Nicola (34, calciatore) sono fidanzati da 5 anni. Lui, calciatore a Isernia, è un playboy e per questo motivo scatena la gelosia della sua fidanzata, che nella vita ha avuto solo lui. Nicola vuole dimostrarle di essere cambiato ma ha paura che Sara voglia provare nuove esperienze.