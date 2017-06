Tutto può succedere 2, le anticipazioni del 22 e del 29 giugno 2017

Tutto può succedere 2, le anticipazioni di stasera, 22 giugno 2017. Oggi, giovedì 22 giugno 2017, andrà in onda la dodicesima puntata di Tutto può succedere 2, la’amata fiction di Rai 1 che conquista ad ogni puntata ottimi risultati in termini di ascolti. la fiction è quasi giunta al termine, ma sono ancora tante le questioni lasciate in sospeso. Nella puntata di giovedì scorso abbiamo visto Carlo e Thony baciarsi, ma cosa succederà durante la puntata di giovedì? Carlo dovrà anche tenere Robel qualche giorno con sé, e non tutto filerà liscio… Un bacio c’è stato anche tra Federica e Stefano, che sembrano aver riscoperto l’amore che li aveva uniti durante la scorsa serie. Federica potrebbe anche rinunciare a partire, ma Alessandro chiede a Stefano di far capire a Federica che non può rinunciare al suo futuro… Il ragazzo, così, si ritroverà a dover lasciare per la seconda volta la bella Ferraro.

Sara è confusa. Da un lato vorrebbe iniziare una vita con Marco e vorrebbe avere un figlio da lui, la la brutta reazione di Denis la preoccupa a tal punto da poter pensare di lasciare il professore. Renato De Cairo è molto colpito da Ambra, e la invita a cena. Tra i due c’è un bacio, ma Ambra sarà davvero innamorata? Giulia, intanto, è ad un bivio. Alberto ha firmato le carte della separazione dalla moglie e ha preso casa per iniziare una nuova vita con lei, ma l’avvocato Ferraro non sa se scegliere la strada del cuore o della famiglia: Matilde le manca tanto, e Dimitri è in arrivo…

Tutto può succedere 2, le anticipazioni di giovedì 29 giugno 2017.

Giovedì 29 giugno andrà in onda la tredicesima puntata di Tutto può succedere 2. Giulia si ritroverà ad essere sempre più insofferente e non riesce a vivere con tranquillità la sua relazione con Alberto: il pensiero della famiglia che ha perso non la lascia mai, in particolar modo adesso che Dimitri è in arrivo. Che la bella avvocatessa stia pensando di ritornare a casa e di ricucire il rapporto con Luca? Carlo e Feven, intanto, sembrano aver capito di provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altra, ma nella vita della giovane donna ora c’è Valerio…