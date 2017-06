Una vita – Acacias 38 Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29, 30 giugno e 2 luglio 2017 – «Proposta di matrimonio» – Le trame e le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 annunciano sconcertanti notizie. Tradimenti, amorii burrascosi, ricatti e ritorsioni, proposte di nozze: gli ingredienti da feuilleton romantico nelle prossime puntate della soap spagnola di Adriana Guerra ci sono tutti e promettono avvincenti emozioni!

Una vita – Acacias 38 Anticipazioni e trame delle puntate della settimana 26 giugno – 2 luglio 2017 – «Un brillante difensore!»

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 rivelano che Casilda riceve una commovente dichiarazione d’amore con tanto di proposta di matrimonio da parte di Martín, che grazie alla brillante difesa di don Felipe, potrebbe ottenere l’indulto, e scansare il patibolo! Celebrata in prigione, la cerimonia sarà di quelle da seguire con il groppo alla gola. E, a proposito di groppi alla gola, non è ancora detto che il bravo giovane riesca ad evitare la garrota!

Una vita – Acacias 38 Anticipazioni e trame delle puntate della settimana 26 giugno – 2 luglio 2017 – «Teresa tentenna…»

Secondo le ulteriori anticipazioni di Una vita – Acacias 38 Oliva, nelle prossime puntate, verrà ricattato pesantemente da Teresa, che gli intimerà di far entrare in collegio anche i venti orfanelli che sono stati ingiustamente esclusi dalla terribile Cayetana sua amante… e il sottosegretario, come vedremo tra qualche settimana, sempre più provato psicologicamente e dopo che la notizia della sua relazione extraconiugale con la falsa Sotelo-Ruz finirà sulla bocca di tutti e giungerà persino alle orecchie di sua moglie, minaccerà di suicidarsi proprio nel giorno del fatidico “si” di Mauro e Humildad. Ciò porterà Teresa a crearsi dei grossi scrupoli, che mineranno la sua determinazione ad agire contro la Sotelo.