Uomini e Donne, le ultime news: Gemma Galgani racconta perché non è diventata mamma

Uomini e Donne, le ultime news: Gemma Galgani si racconta. La dama torinese protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne Gemma Galgani, si racconta al settimanale DiPiù, svelando alcuni dettagli sul suo matrimonio naufragato e ha spiegato perché non è mai diventata mamma: “Ho sempre avuto la possibilità di avere figli ma non sono arrivati. Questo però non mi fa sentire meno donna. Con mio marito ne avevamo parlato, ma avevamo già corso tanto con le nozze. Sposata nei primi anni Settanta con Francesco, un ragazzo conosciuto pochi mesi prima durante le vacanze estive. Il matrimonio però durò soli sei mesi per ragioni economiche, visto che la coppia si faceva mantenere dai genitori del ragazzo in quanto lo sposo, che aveva solo 19 anni, studiava ancora. “Ho riavuto il desiderio di avere un figlio a 40 anni. Ero nelle condizioni di averlo, ma ci rinunciai, per un condizionamento culturale. Appartengo a una generazione per la quale avere un figlio a quell’età significa essere strani. Così lasciai perdere”, ha concluso poi la Galgani.

Uomini e Donne, le ultime news: il suo amore per Marco Firpo.

Ora la dama torinese ha riscoperto l’amore con il suo cavaliere Marco Firpo di cui ne parla usando toni decisamente entusiasti: “Sono molto, molto contenta perché sto vivendo un momento d’amore stupendo. Lo amo senza mezze misure, sono una persona vera, autentica, passionale e non riesco mai a contenere le mie emozioni”. Gemma ha tutte le intenzioni di proteggere questa storia:“Ora sono pazza di Marco, lui è una persona con cui sono in totale sintonia. […] Ammetto di non aver avuto subito la sensibilità per capire la sua purezza d’animo, forse sono stata leggera. […] Quando mi sono resa conto di essere stata troppo severa con lui, ho fatto di tutto per riavvicinarmi, per recuperare un rapporto sereno. E ora la cosa che voglio più di tutte è proteggere la nostra relazione”.