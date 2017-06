4 Ristoranti, le anticipazioni della puntata di stasera, 22 giugno 2017, e dei prossimi appuntamenti

Torna stasera, 22 giugno 2017, Alessandro Borghese con una nuova puntata di 4 Ristoranti, in onda alle 21.15 su Sky Uno HD. Stasera si andrà alla scoperta delle cascine fuori porta di Milano, luoghi ideali per sfuggire alla frenesia quotidiana e dove mangiare cibo genuino e di ottima qualità. Insieme a Chef Alessandro Borghese, andremo a scovare la migliore tra: l’Agriturismo La Barcella (Robecco sul Naviglio), Cascina Caremma (Besate), Cascina Ovi (Segrate) e Cascina Sant’Ambrogio (Rosate).

I quattro ristoratori, proprietari delle rispettive cascine, si sfidano per stabilire chi tra loro merita di essere eletto il migliore. Come di consueto ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il vincitore della puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

Prima della cena vera e propria chef Borghese si dedica anche ad una minuziosa ispezione del locale: dalle cantine agli orti, passando per le sale di degustazione e le dispense. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata.

4 Ristoranti, le anticipazioni delle prossime puntate.

Nelle puntate successive, la sfida on the road di Alessandro Borghese 4 Ristoranti farà tappa in Lazio, Puglia, oltre a varcare il confine nazionale, per una puntata in terra spagnola.

Per tutti i ristoranti che hanno partecipato al programma – dalla prima edizione ad oggi – è arrivato anche il “bollino” 4 RISTORANTIesposto all’esterno. Una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi, che hanno avuto un incremento considerevole della clientela dopo il passaggio tv.

Quest’edizione presenta una grande novità. Durante la messa in onda infatti i clienti Sky potranno scoprire, tramite il tasto verde del telecomando, una rinnovata applicazione interattiva. Oltre a trovare tutte le informazioni relative alla puntata e le indicazioni per scoprire dove trovare i ristoranti in gara, è possibile rispondere ad un quiz sul tema della puntata del giorno: gli utenti dovranno dimostrare le loro conoscenze di cucina regionale e scoprire, così, in un video esclusivo di Alessandro Borghese, la risposta esatta e qualche aneddoto curioso. Inoltre, per tutti i clienti Extra, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi una cena per due persone proprio in uno dei ristoranti vincitori di puntata.

4 Ristoranti, la puntata in Lombardia.

AGRITURISMO LA BARCELLA (Robecco sul Naviglio) – Massimo, titolare e chef del locale, è convinto che la realtà della cascina non sia una moda. La sua cascina è composta da 3 strutture: la cucina, l’area pernottamento e l’azienda agricola. La struttura risale al 1800, con parti addirittura del 1400. Nasce inizialmente come azienda agricola, per poi allargarsi alla ristorazione, mantenendo gli orti e l’allevamento dei suini.

CASCINA CAREMMA (Besate) – Gabriele è il proprietario della Cascina Caremma che ama definire “fattoria del benessere”. Ha creato ciò che sognava fin da piccolo. Un luogo con tante anime: è ristorante, azienda agricola e anche spa. La location è immersa nel verde e l’atmosfera della cascina si respira in ogni angolo.

CASCINA OVI (Segrate) – Francesco è il titolare di Cascina Ovi. È di origine sarda e si descrive come una persona testarda e caparbia. Il ristorante si trova all’interno di una vecchia cascina del 1377 e propone anche piatti tipici della sua terra, la Sardegna.

CASCINA SANT’AMBROGIO (Rosate) – Piera è la proprietaria della Cascina Sant’Ambrogio. La struttura è una vecchia stalla diventata cascina in seguito. Ha sempre voluto mantenere un aspetto familiare: “Qui è come se spalancassi le porte di casa mia!”