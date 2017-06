Grandissima emozione per il cantante Alex Britti, che all’agenzia AdnKronos ha confermato la notizia che circolava già da diverso tempo: tra pochi giorni diventerà padre per la prima volta. All’agenzia ha dichiarato: “É un momento davvero emozionante, sono felicissimo, vi confermo la bellissima notizia, la mia compagna Nicole ed io (che non sono mai stato sposato con nessuna) siamo in “dolce attesa” e fra poche ore o giorni diventeremo mamma e papà del nostro primogenito Edoardo. Nicole ed io abbiamo scelto di voler vivere questo momento in assoluta privacy e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che capiranno la nostra scelta, chi un po ci conosce……non ne sarà così sorpreso”. Alex ha condiviso l’articolo sulla sua pagina Facebook, e ai seguaci ha scritto: “Sorpresa!”.

Alex Britti, la gioia di diventare padre.

Alex Britti è sempre stato molto riservato: della sua vita privata si è sempre saputo poco, e non si conosceva nemmeno il nome della compagna. Ma la gioia di diventare padre è stata talmente grande che il cantautore non ha potuto fare a meno di condividere la sua felicità con i fan.

Alex Britti, il post su Facebook.