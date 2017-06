Amnistia e carceri, le dichiarazioni di Orlando e le news sulle condizioni di Rita Bernardini!

Carceri, le recenti dichiarazioni del ministro della giustizia Andrea Orlando. “Spero che Rita Bernardini smetta lo sciopero della fame prima di agosto”, si era così espresso il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, pochi giorni, assicurando che sull’attuazione dell’ordinamento penitenziario avrebbe dato la massima priorità. Aveva inoltre aggiunto Orlando:”Vorrei chiudere entro il mese di agosto anche perché il lavoro di elaborazione era già stato fatto anticipatamente nell’ambito degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Do la mia parola che entro agosto voglio finire perché poi entriamo in un periodo in cui sarebbe più difficile fare una discussione serena. Quindi abbiamo un lavoro che è stato già fatto e a cui ha partecipato anche Rita Bernardini ai tavoli di elaborazione degli Stati Generali”.

Rita Bernardini aveva annunciato la sospensione dello sciopero della fame di 25 giorni, che aveva fatto seguito ai due precedenti di 30 giorni portati avanti in occasione delle marce per l’amnistia del 6 novembre 2016 (giubileo dei carcerati) e di Pasqua 2017, iniziative che hanno registrato la mobilitazione di più di 25.000 detenuti e loro familiari, associazioni di tutti gli orientamenti, professionalità del mondo penitenziario, sindaci, rappresentanti delle istituzioni, giuristi.

“Lo riprenderò il 16 d’agosto – aveva dichiarato Bernardini – e mi auguro che divenga un Grande Satyagraha collettivo assieme a tutti coloro che hanno a cuore gli obiettivi intermedi che come Partito Radicale ci siamo dati: riforma dell’ordinamento penitenziario, effettività dell’accesso alla cannabis terapeutica e informazione dei grandi media sui temi ignorati che riguardano sempre gli ultimi, i dimenticati, a partire dai detenuti”.

Le news sulle condizioni di Rita Bernardini e i messaggi di solidarietà.

Intanto, l’esponente dei Radicali ieri è stata ricoverata a seguito di un malore, presso una struttura sanitaria romana, ed ha trascorso bene la notte ed è serena. Oggi verrà sottoposta ad accertamenti di natura cardiaca. Lo rende noto Radio Radicale. L’ex deputata radicale aveva appena interrotto uno sciopero della fame durato 25 giorni, per protesta contro le condizioni dei carcerati in Italia.

“Abbraccio Rita Bernardini, esponente radicale ricoverata in ospedale per un malore, dopo un lungo sciopero della fame per la situazione nelle carceri italiane. Mi auguro che tutto si risolva per il meglio e che Rita possa tornare presto alle sue battaglie”. Lo dice la senatrice aquilana del Pd Stefania Pezzopane. E’ anche grazie all’impegno estremo come il suo – aggiunge – se in Italia il rispetto dei diritti umani in ogni condizione, anche nella detenzione, non viene dimenticaro dall’agenda politica. Per le carceri i nostri governi hanno fatto molto, ma serve uno sforzo in piu’. Ed occorre che la mia regione ed il consiglio regionale superi ogni indugio e tatticismo e nomini Rita Bernardini difensore dei detenuti in Abruzzo”.