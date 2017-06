Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime novità dal mondo delle carceri ad oggi. Si parla ancora di violenze all’interno delle carceri italiane, afflitte dal grave problema del sovraffollamento che spesso non consente controlli adeguati da parte della polizia penitenziaria, i cui addetti sono di numero di gran lunga inferiore a quelli necessari per gestire situazioni in cui i detenuti presenti nelle strutture di detenzione superano la capienza prevista. Il segretario nazionale per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello, ha denunciato un gravissimo fatto avvenuto nel carcere di Salerno. Alcuni detenuti italiani si sono scontrati con alcuni detenuti stranieri, uno dei quali armato di un punteruolo affilato, e quattro litiganti hanno necessitato di cure sanitarie per le lesioni riportate.

Fattoriello ha così commentato l’accaduto: “Sono ormai evidenti i danni seguenti alla scellerata gestione delle carceri dopo l’apertura delle celle disposta da una irresponsabile Amministrazione che ha voluto ciò senza calcolare le conseguenze e che mettono a dura prova le donne e uomini della polizia penitenziaria che continuano a garantire la legalità negli istituti penitenziari senza risorse umane, né mezzi e sistemi di sicurezza”. Anche il segretario generale del Sappe, Donato Capace, ha commentato questo grave episodio di violenza, denunciando come questi fatti siano sottovalutati dall’amministrazione penitenziaria. “Ogni 9 giorni un detenuto si uccide in cella mentre ogni 24 ore ci sono in media 23 atti di autolesionismo e 3 suicidi in cella sventati dalle donne e dagli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria. Aggressioni risse, rivolte e incendi sono all’ordine del giorno e i dati sulle presenze in carcere ci dicono che il numero delle presenze di detenuti in carcere è in sensibile aumento. Come si può dunque sostenere che è terminata l’emergenza nelle carceri italiane?”