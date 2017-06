Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 giugno 2017 – «La richiesta di Werner» – Le anticipazioni di Sturm der liebe – Tempesta d’Amore – mostrano che Werner va da Melli e le chiede di aiutarlo ad indagare sui possibili intrighi che potrebbero mettere in atto Beatrice e il vecchio Stahl contro sua sorella Charlotte. André, vedendo suo fratello sempre più a contatto con Melli, inizia a provare un forte senso di gelosia e riprende a corteggiare la Morgenstern senior!

Anticipazioni Tempesta d’Amore tutte le trame delle puntate di giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 giugno 2017 – «I sospetti di Charlotte»

Secondo le anticipazioni di Sturm der liebe – Tempesta d’Amore Natascha tenta di raccontare a se stessa che non provare nulla per Nils, ma non fa altro che ingannarsi da sola! La cantante cerca invano di recuperare terreno con il marito, ma l’impresa si rivela impossibile. Heinemann, intanto, inizia a provare un forte senso di colpa verso Charlotte e pur di non incontrarla, inizia a inventare una scusa dietro l’altra. Lei però si insospettisce quando trova un orecchino di Natascha a casa del suo uomo. Inizia allora a capire che tra la moglie di Michael ed il suo compagno c’è un “affaire”…