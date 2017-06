Anticipazioni Un posto al sole tutte le trame delle puntate di giovedì 22 e venerdì 23 giugno 2017 – «Claudio vuol dichiararsi a Serena» – Le anticipazioni di Un posto al sole mostrano che Claudio fatica a reprimere i suoi sentimenti per la moglie di Filippo. Costretto a sacrificarsi per mantenere la famiglia, Franco Boschi comincia il nuovo lavoro come garagista e Angela non riesce a non sentirsi in colpa per tutto questo. Denis, intanto, vive un momento di forte sconforto e sembra non avere più alcuna voglia di essere aiutato. Il ricatto della camorra su di lui è forte!

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che mentre Marina continua a soffrire per il suo amore di contrabbando, suo marito Roberto Ferri riesce ad avvicinare il cognato di Matteo. Serena reagisce con grande disagio alla dichiarazione di Claudio e, a metterla ancora più in una situazione di imbarazzo, arriva a sorpresa anche la visita di Sandro che si sfoga proprio con lei per i problemi che ha con Claudio, che altri non è che il suo novello spasimante!