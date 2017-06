Beautiful Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «Wyatt parla a Quinn fuori dai denti!» – Le anticipazioni di The Bold And The Beautiful edizione italiana fanno vedere come Wyatt dica chiaro e tondo a Quinn che il ritorno con Steffy, se mai ci sarà, dovrà avvenire senza manipolazioni e forzature. Ridge ammette, in presenza di Eric, di aver commesso tantissimi errori nella sua vita. Adesso, però, è più maturo e consapevole, pronto, al fianco di Brooke, a ricoprire il ruolo di Amministratore delegato della Forrester Creations.

Beautiful Anticipazioni e trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29 e 30 giugno 2017 – «Uscendo da Villa Forrester…»

Ma Eric sostiene di preferire di gran lunga Steffy, così le anticipazioni di Beautiful ci mostrano che Ridge, deluso, se ne va. Mentre esce da Villa Forrester, incontra Rick e lo aggiorna riguardo alle ultime decisioni prese da Quinn e dal patriarca Forresterdei . Anche il marito di Maya, proprio come il fratellastro, fa fatica a digerire quanto ha appena sentito: davvero una sconcertante scoperta! In seguito Ridge va da Steffy e la trova… intenta a litigare con Liam!

Qual è il motivo della discussione tra i due morosi appena ritrovati? Le anticipazioni di Beautiful mostrano Liam che invita Steffy a non fare passi falsi e non lasciarsi irretire: non deve in alcun modo accettare la proposta di Eric! Il giovane Spencer, furioso, si congeda da Steffy e raggiunge Wyatt che gli assicura che Quinn non ha secondi fini! Per Liam, invece, la Fuller non è cambiata, vuole che lo scettro della Forrester passi a Steffy e non a Ridge, solo per perseguire un proprio interesse privato.