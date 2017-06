Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli, ultime news gossip ad oggi. Il nuovo post della Lucarelli su Facebook

Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli, ultime news gossip ad oggi 22 giugno 2017. Nuovo round tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. Stavolta è la blogger ad approfittare di uno sbaglio della showgirl argentina per pubblicare un’ironico post sul noto social Facebook. Poche ore fa Belen ha postato un’immagine in bikini in cui mette in mostra un orologio, un post ‘sponsorizzato’ che però la Rodriguez non ha rivisto attentamente prima di pubblicare, visto che nel testo di accompagnamento era rimasta la frasa ‘tag su orologio’, scritta probabilmente da un social media manager e mandata alla bella mora.

Il post di Selvaggia Lucarelli sull’errore nel post di Belen Rodriguez.

Così pubblicando uno screenshot di tutto il post, errore compreso, la Lucarelli ha scritto su Facebook: “Allora Belen. A) L’orologio nun se vede, è troppo bianco. Potrebbe essere uno Swatch, un Rolex o un Lolex dei cinesi. B) se ti fai pagare i post l’orologio si dovrebbe notare più delle tette, altrimenti si fa confusione, poi uno va dal chirurgo e chiede se le tette nuove sono resistenti all’acqua e hanno la bussola. C) se copi il testo che ti manda il social media manager per il post pagato, ricordati di incollare bene il testo e di cancellare ‘tag su orologio'”.Poi facendo riferimento al noto episodio che la vide protagonisti nel ristorante di Belen, il ‘Ricci’ di Milano, da cui fu allontanata perché presenza non gradita, Selvaggia ha concluso: “Ciao Belen, se sei in vacanza provo ad andare al Ricci, magari nun me notano”.