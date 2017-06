Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ultime news gossip ad oggi 22 giugno 2017!

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le ultime news ad oggi 22 giugno 2017. Belen è partita per Ibiza, dove trascorrerà le vacanze estive insieme al figlio Santiago e al resto della sua famiglia. Raggiunta dal settimanale Vanity Fair, la showgirl ha parlato del suo piccolo Santiago.”È un bambino buono, cerco di stimolarlo il più possibile. Ci tengo che impari tante lingue perché sono la chiave del mondo. E mi preoccupo tanto: essere mamma è una bella responsabilità. Spero di essere brava a insegnargli di cos’è fatto il mondo reale. È diverso quando vieni dal nulla come me, lui ormai ha capito quello che io e suo padre facciamo, sa di essere figlio di due persone conosciute. E non voglio che dia le cose per scontate”, ha raccontato la bella argentina.

Le splendide immagini da Ibiza pubblicate da Belen su Instagram.

Splash• 💦💦💦 #holita Un post condiviso da Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) in data: 19 Giu 2017 alle ore 06:01 PDT

Belen Rodriguez parla a Vanity Fair di Santiago e Stefano De Martino.

Vedendo Belen sul piccolo schermo, Santiago ha pensato a lungo di avere due mamme: “Quella seduta accanto a lui e quella che contemporaneamente parlava in tv. E io a quel punto mi nascondevo dietro la televisione e poi saltavo fuori gridando ‘Cucù’. Ci divertiamo tanto insieme”. Tra Belen e Stefano De Martino, ex marito e padre del piccolo Santiago, sembra tornato il sereno, ed i loro rapporti sono abbastanza distesi, come i due hanno mostrato anche nel programma di Canale 5 Selfie. Sulle capacità genitoriali dell’ex marito Stefano De Martino, infine, la Rodriguez non ha alcun dubbio: “È un bravissimo papà”.