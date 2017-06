Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, le news gossip ad oggi 22 giugno 2017

Elisabetta Canalis, le ultime news ad oggi 22 giugno 2017. In America si è appena celebrata la Festa del Papà ed Elisabetta Canalis ha voluto dedicare un tenero post al padre Cesare, scomparso all’inizio di quest’anno a Los Angeles. Pubblicando un’immagine del padre, l’ex velina ha rivelato che secondo sua mamma Bruna la piccola Skyler, avuta insieme al marito Brian Perri, ha lo stesso sorriso del nonno.”Buona festa del papa’ a colui che vide in me per primo una Briciolina, che mi tolse le rotelle dalla bicicletta senza che io me ne accorgessi, che mi buttò in acqua dalla barca nel mare scuro perché dovevo vincere la paura , che mi riprendeva sempre per come mangiavo ( sono migliorata babbo) , che mi faceva sedere sulla bici con lui facendomi sentire molto avventurosa e che mi ha reso fiera di lui fin da piccolina qualsiasi cosa facesse, specie quando decise di smettere di andare a caccia per me”, ha scritto Eli.

“Ci manchi ogni giorno che passa ma nel sorriso di Skyler mamma dice di vedere il tuo. Sara’ per quello che ti sento sempre vicino a noi. Ovunque tu sia, buona festa del papà”, ha poi aggiunto.Recentemente in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’ la Canalis aveva ricordato così Cesare: “Era un papà fantastico. Un grande lavoratore. È stato colpito da ictus mentre era a Los Angeles per le festività natalizie, prima della nostra partenza, insieme, per una vacanza alle Bahamas. È rimasto un mese in rianimazione, dove andavo tutti i giorni. Di fronte a fatti del genere, pensi che le cose non succedano per caso: lui è venuto a trovarmi e mi ha dato la possibilità di stargli vicino fino all’ultimo”.

Le bellissime foto di Elisabetta Canalis su Instagram per il Father’s Day.

Happy Father’s Day from the luckiest daughter and wife in the world. Augur Brian per aver reso Skyler la bimba più fortunata del mondo ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 18 Giu 2017 alle ore 08:18 PDT

Maddalena Corvaglia, le ultime news gossip ad oggi 22 giugno 2017.

Vacanze in Salento per l’amica di sempre Maddalena Corvaglia, che la scorsa settimana il settimanale ‘Diva e Donna‘ aveva fotografato Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti nuovamente insieme. I due erano stato sorpresi mentre ridevano e scherzavano in Puglia. La bella Maddalena, che solo qualche mese fa ha annunciato il divorzio dal marito Stef Burns, padre di sua figlia, ha voluto smentire che ci sia un ritorno di fiamma. Al settimanale ‘Oggi‘ ha detto: “Io ed Enzo Iacchetti di nuovo insieme? È una bufala estiva”. “Ci siamo incontrati in Salento, certo, dove eravamo per lavoro. Siamo rimasti in buoni rapporti, ma niente più di questo”, ha aggiunto.

Maddy ha poi parlato della sua vita da mamma. “Crescere una figlia mi dà molte gioie, ma fa sì che la mia vita sia subordinata a questo. Ogni giorno devo affrontare dei piccoli passi che nessuno mi ha insegnato…”, ha rivelato. “Da quando sono mamma ho imparato a convivere con il perenne senso di colpa. Mi sento in colpa se vado o non vado a lavorare, se sgrido la mia bambina e per altri cento motivi… E poi non parliamo di questa storia del genitore-amico! Non l’ho mai capita. Di amici nella vita mia figlia ne avrà molti, di genitore me e basta. Le regole devo insegnargliele io, devo essere quella con cui si arrabbierà e che a giorni alterni odierà. Sarò però sempre quella che l’amerà in maniera infinita perché sono la sua mamma”, ha concluso la Corvaglia.

Le bellissime foto su Instagram di Maddalena Corvaglia e la figlia Jamie.

Il senso della vita … 💞💞 #family #daughter #jamie #jamieandmommy #love #salento #playablanca Un post condiviso da Maddy (@maddalenacorvaglia) in data: 6 Giu 2017 alle ore 01:37 PDT