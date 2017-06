Esami di maturità 2017, oggi 22 giugno la seconda prova

Ieri, mercoledì 21 giugno, sono iniziati gli esami di maturità 2017 ed oltre mezzo milione di studenti sono stati chiamati ad affrontare la prima prova, che consiste in un elaborato in lingua italiana. Le tracce tra cui i ragazzi hanno potuto scegliere sono quattro: l’analisi di un testo, un saggio breve, un tema storico ed un tema su un argomento di attualità. Giorgio Caproni è l’autore per l’analisi del testo, ed i ragazzi si sono dovuti cimentare con la lirica “Versicoli quasi ecologici” (1972, tratta dalla raccolta Res Amissa). Per il saggio breve in ambito artistico – letterario è stato proposto il tema “idillio e minaccia nei confronti della natura”. Per il saggio breve socio – economico, la tematica è la robotica e nuove tecnologie nel mondo del lavoro, tratto da uno dei testi di Enrico Marro, articolo da IlSole24Ore. Disastri e ricostruzione per il saggio storico-politico.

Esami maturità 2017, la seconda prova di oggi, giovedì 22 giugno 2017.

Oggi, 22 giugno 2017, i maturandi sono impegnati con la seconda prova scritta, con materie diverse a seconda dell’indirizzo scelto. Queste le materie, indicate a gennaio dal Miur, oggetto di prova: latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua straniera per il linguistico, scienze dell’alimentazione per l’istituto alberghiero, economia aziendale per l’istituto tecnico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, topografia per l’istituto tecnico in costruzioni, ambiente e territorio.