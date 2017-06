Gigi Buffon, Ilaria D'Amico, Alena Seredova, le ultime news gossip ad oggi 22 giugno 2017

Gigi Buffon, D’Amico, Seredova, le ultime news. Dalle pagine del settimanale Chi di questa settimana Alena Seredova descrive, per la prima volta a cuore aperto, il divorzio da Gigi Buffon: “E’ come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini”. Ed aggiunge: “E’ stato bello avere prima i figli, ma la scelta di non sposarsi subito non dipese da me. E’ l’uomo che deve fare la proposta e il fatto che rimandasse significava che c’era un motivo. Ma ho resettato la memoria di quegli anni, perché tanto ripensare a certe cose non ha senso. Diciamo che c’erano segnali che non ho interpretato bene”.

Parlando di come venne a conoscenza che Buffon aveva una relazione con Ilaria D’Amico, Alena ha rivelato di averlo scoperto sfogliando le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Lo scoprii proprio da ‘Chi’. Sono una che dice sempre la verità. Credo molto a quello che le persone mi dicono e, anche se non sono religiosa, se dico ‘sì’ e giuro in chiesa penso che quel giuramento sia sacro”, ha confessato.

La Seredova ha poi raccontato cosa successe all’epoca. “Sono una persona che si accende facilmente, è vero, ma per me è finito tutto lì. Allora ero una persona molto più nervosa di quello che sono oggi, perché forse, con il senno di poi, non stavo bene. Forse, per come sono fatta, non ammettevo che ci fosse qualcosa che non andava perché sarebbe diventato un problema per i nostri figli. Non si può negare che quella situazione abbia pesato su di loro e creato un trauma”, ha detto.

“Sono riuscita a ragionare, a tenere duro per i miei bambini, ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta, ma non è stato facile. Ho preso una botta che mi ha dato l’adrenalina per reagire, ma poi ho pagato la stanchezza di dover nascondere ai figli il dolore che provavo per loro. Oggi sono una donna che ha i problemi di tutte le famiglie separate e, quando sento dire: ‘Andiamo tutti d’accordo’, penso che sia una balla colossale”, ha poi aggiunto.

Adesso accanto a lei c’è un nuovo amore, Alessandro Nasi, ma non ne vuole parlare troppo per tutelarlo. “Penso di essermi meritata questo incontro, anche se andiamo molto lentamente. Ha avuto la sfortuna di arrivare dopo tutto questo: lasciatemelo stare”, ha concluso.