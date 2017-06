Guida tv completa di giovedì 21 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI – «Un ‘artistico’ film di Tim Burton in prima assoluta su Rai 3!» Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: Rai 1 ore 21:25, “Tutto può succedere” Ⅱ “Puntata 12” Sentimentale, con Pietro Sermonti; Rai 2 ore 21.15 M “Adolf Hitler” (approfondimento) Dibattito, biografia, con Michele Santoro; Rai 3 ore 21:20 Big Eyes (FILM 1ªTv) Biografico-arte 2014, di Tim Burton, con Amy Adams: Margaret Keane è una pittrice: sull’onda della propria emotività, inizia a dipingere quadri con soggetti ricorrenti. Si tratta perlopiù di bambini dai grandi occhi tristi, malinconici e spesso in lacrime.

La guida tv di questa sera giovedì 22 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: Rete 4, ore 21.20 “Sfida ai confini del mare” (Film) Avventura-guerra 2003, con Russell Crowe; Canale 5: “The Winner is… ” seconda Puntata Concorso canoro, con Gerry Scotti; Italia 1: 21.10 “Chicago Fire” quarta stagione Episodi 1,2 e 3″ (Telefilm 1ªTv) Drammatico avventura, con Jesse Spencer.

La guida tv di questa sera giovedì 15 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di La 7.

Secondo le anticipazioni della Guida TV, sulla rete di Cairo va in onda – dopo il consueto appuntamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo – 21.30 Millennium “Uomini che odiano le donne” Serie televisiva, Thriller 2009, con Michael Nyqvist All’interno, alle ore 1:30, TG La7.