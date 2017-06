Marco Borriello e Cristina Buccino insieme ad Ibiza: è amore?

Per Cristina Buccino sembrano esserci novità in campo sentimentale: è stata intatti paparazzata dal settimanale “Chi” con il calciatore Marco Borriello, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, in atteggiamenti molto confidenziali. Cristina ed il calciatore si stanno godendo le vacanze in pieno relax: in autunno l’ex naufraga dovrebbe tornare in tv come inquilina del Grande Fratelli Vip. Dalle foto pubblicate sul giornale si veedono i due in vacanza insieme, ad Ibiza, ed appare evidente la sintonia e l’affetto. Molto tenera è la foto in cui Cristina spruzza dello spray per la protezione solare a Marco Borriello.

Marco Borriello e Cristina Buccino, Cristina non ha smentito la storia d’amore.

La storia tra i due, secondo alcuni rumors, durerebbe da qualche tempo, ma ancora non si hanno conferme ufficiali da parte dei due: i giornalisti di Chi hanno contattato telefonicamente Cristina per avere qualche informazione e qualche conferma in più, ma l’ex naufraga non ha voluto dire molto ma non ha neanche smentito la storia d’amore con il calciatore: “Non mi va di rilasciare dichiarazioni in cui parlo del rapporto tra me e Marco. Nell’ultimo anno ho mantenuto un basso profilo e voglio continuare a farlo. Avete le foto? Bene, pubblicatele. Io non so quali momenti abbiate ripreso, ma non posso e non voglio dire nulla. Già lo scorso anno mi è servito da lezione. Adios”, ha poi aggiunto.