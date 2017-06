Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news ad oggi 22 giugno 2017. Le condizioni di Max Biaggi sono ancora molto serie e delicate. Il pilota di MotoGP è ricoverato al San Camillo di Roma con gravi danni ai polmoni e nella giornata di martedì 20 giugno ha subito un nuovo intervento chirurgico. Al suo fianco la compagna Bianca Atzei, che ha annullato tutti i suoi impegni per poter supportare Biaggi. Sul social Bianca ha pubblicato un nuovo post, condividendo una vecchia immagine che la ritrae in spiaggia al tramonto con Max.

La nuova dedica di Bianca Aztei a Max Biaggi su Instagram.

“Il tempo sembra non passare mai. Ma io son sempre qui e ascolto ogni giorno il tuo respiro. Ieri è stata una giornata lunga e intensa. Hai affrontato un altro ostacolo importante ma ce l’hai fatta. Perché tu sei nato per lottare. Adesso voglio pensare solo a cose belle, a noi, e presto son sicura che usciremo da qui e ci abbracceremo forte. Io ti aspetto”, ha scritto la cantante su Instagram accanto alla foto.

Le recenti parole del padre di Max Biaggi su Bianca Aztei.

In una recente intervista il padre di Biaggi ha lodato Bianca per essersi subito precipitata dal figlio e per non averlo lasciato praticamente mai solo, grazie anche ad un permesso speciale dei sanitari. “Mio figlio la vuole sempre con sé. La Direzione sanitaria le ha concesso un permesso speciale che le consente di stargli sempre vicino. Praticamente da quel drammatico giorno vive al San Camillo e con me è sempre molto gentile”, ha detto l’uomo.