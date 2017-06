Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 22 giugno 2017. La bellissima Michelle Hunziker, in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, si lascia andare ad una riflessione sulla femminilità e scrive:«Quante volte mi sono interrogata su cosa fosse realmente la “femminilità”…ho dovuto camminare a lungo per raccogliere molte moltissime sfumature di essa…per noi Donne di oggi è ancora più difficile viverla a pieno, perché è tremendamente facile cadere nei tranelli di una società che corre veloce,che ci butta in faccia parole come “emancipazione”, parità dei sessi…ma dove e quando?».

«Siamo ancora tanto lontani…Ancora oggi molte donne per realizzare il loro sogno lavorativo si sentono costrette a diventare “uomini” a rinunciare alla loro femminilità per paura di non essere prese sul serio, per paura della discriminazione e non ultimo del mobbing. La “femminilità” per me è sinonimo di Forza, di piena Consapevolezza e Fierezza ad essere Femmina, di Sensibilità , di Empatia con gli altri, di Bellezza interiore, di Accudimento,di Costanza e Perseveranza e sopratutto di LIBERTÀ ad essere a pieno una Donna. Buonanotte ❤️❤️❤️ #femminiltà #woman #freedom».

Un piccolo gatto selvatico si è intrufolato nello Show di stasera in Germania…!!!! Che tenerooooo!!!! 🇩🇪Ein kleiner Ausschnitt aus der Show die ihr am 19 August am Samstag Abend in der ARD sehen werdet!!! Hat echt Spaß gemacht! @kaipflaume #werweissdennsowas #ozelot Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 19 Giu 2017 alle ore 12:44 PDT