Pensioni, oggi 22 giugno 2017: lo sfogo di Orietta Armiliato. Il gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, in particolare la sua amministratrice Orietta Armiliato, si occupa con garbo e puntualità, disdegnando le modalità aggressive, della tutela previdenziale femminile, con un occhio attento alle nuove forme di pensionamento anticipato delle donne, dopo la chiusura del regime opzione donna, ed al riconoscimento ai fini previdenziali del lavoro di cura, a cui le donne attendono.

Il nuovo post di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

Nel post di poche ore fa pubblicato sulla pagina del gruppo, la Armiliato ha bannato ancora una volta commenti considerati non in linea con le modalità e gli obiettivi perseguiti dal gruppo CODS, ed ha ricordato il motto del gruppo #lavorarePerlavorareCon, non un semplice slogan, ma un concetto del quale il gruppo è profondamente convinto e che applica con grande orgoglio. «Ancora una volta – esordisce la Armiliato – purtroppo, tocca intervenire…..questo Comitato non è il Bar Sport, gli insulti verso questo o quest’altro politico, quella o quell’altra istituzione non solo non sono graditi a chi frequenta questo gruppo ma sono assolutamente inutili e fini a se stessi. Noi siamo riunite in questo Comitato per lavorare insieme, supportare iniziative e portare avanti progetti. Tutto il resto lasciamolo a chi vive di arroganza e di NO “caproneschi” a prescindere e/o intende utilizzare queste comunità per scopi anche di propaganda politica ad evidenza che l’attuale Governo debba essere affossato.

Per esprimere i vostri giudizi e le vostre sentenze, adoperate i vostri profili personali, qui siate critiche e “contro” se ciò è funzionale ad un miglioramento delle nostre discussioni ma che il tutto si svolga con modalità pacate, serie, educate e costruttive.Ho cancellato alcuni commenti davvero inutili, fastidiosi e pesantemente ineducati ma non intendo investire il mio tempo facendo il censore; chi proseguirà con questi atteggiamenti per altro di basso profilo oltre che inutili, sarà escluso dal Gruppo. A noi non interessa la quantità di persone iscritte mentre puntiamo alla qualità della partecipazione e che denota un rapporto di conseguenza con il delicato lavoro che svolgiamo», conclude la Armiliato.