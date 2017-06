Pensioni comparto sanità. L’attività degli infermieri quale “mansione usurante”. Pensioni anticipate anche per il comparto sanità. L’inserimento della categoria degli infermieri nella lista dei lavori gravosi e la conseguente possibilità di accedere all’Ape sociale non è che il punto di partenza per Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi, per una battaglia più complessa: quella di ottenere il riconoscimento della professione di infermiere quale “lavoro usurante”. “Ci siamo battuti a lungo per far riconoscere alcuni aspetti della nostra professione come lavoro usurante e non ci arrenderemo, anche se la strada appare complessa”, ha affermato. “Per ora abbiamo ottenuto di essere stati inseriti dal Parlamento tra i lavori gravosi. E’ il primo passo positivo che si concretizza. Diciamo di aver vinto una battaglia, nella speranza di poter vincere più in là anche la guerra”.

Per Mangiacavalli:” Non si può fare una questione di numero di ore per i turni di notte – sono quelli che di più caratterizzano i lavori usuranti – quando chi li assolve ha le responsabilità che hanno gli infermieri e lo stress lavorativo – altro parametro per considerare un lavoro usurante – che ne consegue”. “Gli infermieri oltre i 63 anni e fino all’età della pensione”, ha aggiunto, “non sono molti, circa 10-12 mila. Tuttavia al di là della quantificazione economica che l’Ape sociale può eventualmente concedere ad alcuni di loro, è davvero importante che ci sia intanto e solo per il momento una codifica ufficiale della gravosità della nostra professione”.

Pensioni ed età pensionabile. Le smentite di Poletti non rassicurano.

In tema di pensioni ed età pensionabile, il Ministro del lavoro Poletti ha smentito l’indiscrezione giornalistica diffusa in questi giorni su un probabile aumento dell’età pensionabile a 67 anni. “Le smentite di oggi, ancorché provenienti da un ministro, in questo caso Giuliano Poletti, e dunque attendibili, non ci rassicurano”. Ha dichiarato il segretario generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone. “Così”, spiega Capone, “sono nate tante riforme profondamente inique: prima l’indiscrezione appare sui giornali, poi le smentite, poi un dibattito che stranamente continua ‘sul nulla’ e poi il decreto senza adeguato confronto”.

“L’ipotesi di un nuovo innalzamento dell’età pensionabile”, osserva Capone, “sarebbe ancora più iniquo della riforma Fornero, le cui ingiustizie abbiamo chiesto più volte di sanare, perché si porta all’inverosimile l’età pensionabile, inverosimile non solo per coloro che sono vicini alla pensione ma anche per coloro hanno iniziato a versare i contributi molto tardi. Un’ingiustizia che si perpetua e scaturisce da riforme sbagliate le quali, invece di aumentare la platea degli occupati stabili e quindi di coloro che versano contributi utili a pagare le pensioni di oggi e di domani, hanno solamente ingigantito la precarietà”.

Riforma delle pensioni. Il punto di Maurizio Sacconi.

L’argomento del possibile innalzamento dell’età pensionabile è stato lo spunto per il presidente della Commissione lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, di una riflessione più in generale sulla riforma delle pensioni. “Le notizie relative al decreto che dovrebbe allungare l’età di pensione in relazione all’incremento dell’aspettativa di vita ripropone la necessità di una riflessione sulle rigidità della riforma Fornero che ha sommato la base anagrafica più elevata nei Paesi industrializzati con la dinamica collegata all’invecchiamento”, ha affermato sul blog “Gli amici di Marco Biagi”.

Per Sacconi:”Sarebbe opportuno sterilizzare questo ulteriore innalzamento in una fase transitoria o quantomeno tutelare la componente femminile riproponendo il programma “opzione donna”. Più in generale sarebbe utile incentivare maggiormente le forme di sostegno dei datori di lavoro nelle fasi di attesa della prestazione pensionistica”.

Pensioni anticipate, Ape sociale.

Tante le domande per le pensioni anticipate con l’Ape sociale e la misura per i precoci: l’Inps ha rivelato in una nota che sono pervenute oltre 11.000 istanze. Entrando nel dettaglio, sono arrivate 7.638 domande per l’accesso all’Ape sociale e 3.725 domande per lavoratori precoci. Il numero maggiore di domande è stato presentato in Lombardia (1.896), seguono il Veneto (1.177), la Sicilia (985), il Lazio (959), la Toscana (881), l’Emilia Romagna (837) ed il Piemonte (828). Le domande possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica.