Pensioni, governance Inps: le news ad oggi 22 giugno 2017. Sul fronte pensioni e governance Inps le ultime news vengono fornite dall’onorevole Cesare Damiano. “La Commissione Lavoro della Camera ha iniziato le audizioni sul tema della ‘governance’ dell’Inps e dell’Iinail. Si è iniziato con i sindacati dei lavoratori (Cgil, Cisl, Uil, Cisal, Confsal e Ugl) e si proseguirà la prossima settimana con le altre parti sociali. Le proposte di legge all’esame hanno come primi firmatari gli onorevoli Damiano, Baldassarre e Placido”. Lo scrive sul suo profilo Facebook Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Da questo primo confronto è unanimemente emersa la volontà di superare la situazione ‘dell’uomo solo al comando’ che, ormai, dura dal lontano 2010. L’obiettivo della Commissione è quello di concludere l’iter parlamentare prima della fine della legislatura”, conclude.

Riforma governance Inps, le news di Valeria Picchio sulla proposta Damiano.

Per quanto riguarda la riforma della governance di Inps e Inail, “notiamo che per tutte e tre le proposte” di riforma “il presidente viene eletto all’interno del cda. In una sola il direttore viene eletto dal cda. A noi pare che in questo senso la previsione contenuta nella proposta Damiano, presidente della Commissione Lavoro, ci sembra maggiormente equilibrata rispetto alle altre due. Nel senso che questa proposta prevede l’attribuzione al consiglio di strategie di vigilanza della nomina del direttore generale, quindi assegnerebbe a questo organo un ruolo forte, però questo consentirebbe di bilanciare e rendere esigibile alcuni indirizzi di strategia che stanno in capo al consiglio strategico”. Lo ha detto il rappresentante della Cisl, Valeria Picchio, nel corso di un’audizione in commissione Lavoro alla Camera nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti modifiche all’ordinamento e alla struttura organizzativa dell’Inps e dell’Inail”.

Pensioni, gli ultimi dati Istat.

Sulla base del modello di microsimulazione dell’Istituto Nazionale di Statistica, i cui risultati sono stati resi noti in questi giorni, risulta che “le principali politiche redistributive del periodo 2014-2016 (bonus di 80 euro, aumento della quattordicesima per i pensionati e sostegno di inclusione attiva), hanno aumentato l’equità della distribuzione dei redditi disponibili nel 2016 (l’indice di Gini è passato dal 30,4 al 30,1) e ridotto il rischio di povertà (dal 19,2 al 18,4%)”. Nel solo 2016, segnala l’Istat, “sulla base delle stime del modello di microsimulazione dell’Istat l’intervento pubblico, realizzato attraverso l’imposizione fiscale e contributiva ed i trasferimenti monetari, ha determinato una riduzione della diseguaglianza di 15,1 punti percentuali dell’indice di Gini: da un valore di 45,2 punti misurato sul reddito primario a uno di 30,1 in termini di reddito disponibile.

Le pensioni e gli altri trasferimenti pubblici hanno avuto un impatto redistributivo di 10,8 punti, maggiore rispetto a quello determinato dal prelievo di contributi sociali e imposte (4,3 punti)”.In particolare, si legge ancora nel comunicato Istat, “L’intervento pubblico migliora la posizione del 56,6% degli individui con redditi familiari di mercato nulli o molto bassi, appartenenti al quinto più povero della popolazione. Al crescere del reddito di mercato diminuisce l’importanza dei trasferimenti e aumenta quella del prelievo, determinando peggioramenti che non riguardano soltanto individui in famiglie con redditi di mercato elevati, ma anche il 49,6% di chi ha redditi medio-bassi”.“Le pensioni previdenziali (invalidità, vecchiaia, superstiti) costituiscono la principale misura redistributiva. L’importanza degli altri trasferimenti (pensioni assistenziali, CIG, sussidi di disoccupazione, assegni familiari, ecc.) decresce all’aumentare del reddito familiare”.

Riforma pensioni e aspettativa di vita, le news di Walter Rizzetto.

Walter Rizzetto, che ieri ha interrogato nel question time alla Camera il ministro del Lavoro sull’aspettativa di vita, si pone delle domande in merito alle ultime affermazioni dell’onorevole Damiano, e dichiara: «Leggo e resto molto stupito. -PENSIONI. DAMIANO: GOVERNO CONVOCHI PARTI SOCIALI PER FASE 2. La legge del Governo Berlusconi che ha istituito nel 2010 l’aggancio dell’eta’ pensionabile all’andamento dell’ASPETTATIVA DI VITA, andrebbe abrogata. Ho proposto – sottolinea Rizzetto – almeno 5,6 volte, tra Commissione ed Aula, l’abrogazione totale del parametro “Aspettativa di vita”, vera chiave di volta che usano per poterti mandare in pensione quando vuole qualcuno il quale ha già ampiamente messo le mani nelle tue tasche.

Mi domando, a questo punto, come mai il Partito Democratico e quindi anche il Pres. Damiano, la Commissione Lavoro da lui guidata e la stessa maggioranza in Aula alla Camera, abbiano sempre votato contro la mia richiesta (che andava esattamente in quel senso).Ora si svegliano tutti. Un atteggiamento quanto meno curioso. Se lo dicono loro va bene, se lo dice una opposizione è una caz.ata. Questo il loro concetto di democrazia, lavoro, pensioni, esodati, Q41, precoci”.

Pensioni anticipate e Ape Social, le ultime news

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, la circolare della Fondazione studi dei consulenti del lavoro sull’Ape sociale ha analizzato le caratteristiche e i nodi critici di questo nuovo strumento a sostegno del reddito. “Dopo quasi sei mesi di attesa, l’Ape Sociale e la Quota 41 hanno finalmente ricevuto -scrivono i consulenti del lavoro- la necessaria disciplina attuativa introdotta dai due decreti del presidente del Consiglio dei ministri, firmati lo scorso 22 maggio e apparsi in Gazzetta ufficiale nella giornata del 16 giugno scorso. In contemporanea alla pubblicazione delle due circolari Inps (n. 99 e 100), finalizzate a dettare i dettagli operativi, la circolare n. 6 della Fondazione studi consulenti del lavoro che analizza le caratteristiche e i nodi critici di questo nuovo strumento a sostegno del reddito”.

“Il focus fornito -spiegano i consulenti- verte sui requisiti contributivi necessari per potere accedere all’Ape Sociale, considerando l’anzianità assicurativa accantonata presso le Gestioni Inps, senza tenere conto della contribuzione vantata nelle casse professionali per iscritti ad albo (a differenza di quanto chiarito per i cosiddetti lavoratori precoci) o la contribuzione estera. Investigata anche la natura fiscale della indennità, con conseguente impatto sul regime delle detrazioni applicato agli ‘Apisti sociali’. La circolare analizza e riassume, infine, il timing e i documenti necessari -concludono i consulenti del lavoro- da osservare per accedere all’Ape Sociale e alla nuova pensione anticipata per i lavoratori precoci”.

Riforma pensioni e aspettativa di vita, le ultime news ad oggi 22 giugno 2017.

Sul fronte pensioni ed aspettativa di vita, il ministro Poletti ha dichiarato:”Non abbiamo allo studio alcun provvedimento, di nessun tipo”, così Poletti, a chi gli chiedeva di possibili variazioni dell’eta’ pensionabile, in connessione con l’aspettativa di vita, dopo alcune indiscrezioni di stampa, a margine di un convegno della Fnp Cisl. Dunque nessun intervento gia’ definito, anche se, stando a una legge del 2010, entro la fine di quest’anno si dovrebbe procedere all’adeguamento per l’eta’ della pensione (oggi 66 anni e 7 mesi) alla speranza di vita. Il dato sull’aspettativa deve essere fornito dall’Istat, che al momento non avrebbe ancora comunicato l’informazione. Gli eventuali nuovi parametri scatterebbero comunque dal 2019. L’adeguamento deve passare per un provvedimento direttoriale del ministero dell’Economia di concerto con quello del Lavoro.

Pensioni anticipate donne e opzione donna, le ultime news di Vania Barboni.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, vengono fornite da Vania Barboni, amministratrice del gruppo Facebook Opzione Donna Proroga al 2018 in un’intervista di ieri su Urbanpost. Alla domanda su quali siano le richieste al Governo in merito alla previdenza delle donne, la Barboni risponde:”Fino a oggi i Governi non hanno mai legiferato con leggi a favore dei lavori femminili, tutelando le donne, vero welfare dello Stato, ma hanno solo portato la naturale conclusione di Opzione Donna al 31.12.2015. Ci prefiggiamo di ottenere strutturale il sistema previdenziale Opzione Donna, mantenendo gli stessi requisiti anagrafici e contributivi attualmente previsti e con l’assegno previdenziale collegato al sistema contributivo”.