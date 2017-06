Tagli di capelli estate 2017: tutti i tagli di capelli corti e le colorazioni di tendenza

Tagli di capelli estate 2017: tagli di capelli e colorazioni di tendenza. Questa è l’estate giusta per passare a un taglio di capelli corto. Anche un taglio di capelli ultra corto. Qualcosa come un pixie cut, un pixie tousled ma con un twist molto rock. Tagli di capelli femminili ma super contemporanei che vanno alla ricerca di ciuffi ribelli, volutamente messy e scalature che irrompono all’improvviso. E sono concesse anche le rasature radicali. Per quanto riguarda le colorazioni saranno protagoniste quelle a gusto frutta. Pesca e mandarino, i più quotati. Sono nuance super femminili, si adattano sia alle bionde che alle rosse, fanno pendant con il tramonto d’estate, si sposano benissimo con i tagli di capelli medi (bob e lob soprattutto) e con le beach waves raggiungono il top dello stile.

Tagli di capelli estate 2017: tagli di capelli corti e frange.

Alla moda e di gran stile sono i capelli corti con frangia. Pienissima o asimmetrica, cortissima o lunga oltre le sopracciglia, la frangia sui tagli di capelli corti è il taglio dell’estate 2017. La tendenza è chiara e le passerelle dell’estate 2017 confermano. Da adattare alla forma del viso.