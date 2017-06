Temptation Island 2017: ecco i nomi di alcuni tentatori e tentatrici

Temptation Island: in onda il 26 giugno su canale 5. Il 26 giugno in prima serata su canale cinque si darà il via alla quarta edizione di Temptation Island. I nomi delle sei coppie che parteciperanno al programma sono già noti ma per quanto riguarda i tentatori? Volti noti anche tra i tentatori perché rispunta Andrea Melchiorre, ex della tronista Valentina Dallari: se lei ora ha trovato un nuovo amore, lui proverà a destabilizzare qualcuna delle coppie in gara. Non ci sarà invece Asia Nuccetelli e nemmeno Alessandro Calabrese, che dopo GF e Uomini e donne potrebbe con Temptation completare il suo personalissimo triplete. I nomi certi di due tentatrici di cui si conosce l’identità sono due ex-corteggiatrici di Uomini e Donne, le bellissime Carmen Rimauro e Simona Solimano. La prima è stata una delle corteggiatrici del breve trono di Manuel Vallicella, mentre la seconda ha partecipato al trono di Claudio D’angelo.

Temptation Island: ecco i nomi dei tentatori.

Il secondo tentatore è Camillo Agnello, anche lui è stato un corteggiatore, addirittura in due troni diversi, prima in quello di Anna Munafò e poi in quello di Silvia Raffaele. A questi nomi oggi, grazie alle news riportate dalle talpe del Vicolo delle News, possiamo aggiungere quelli di Andrea Lucera e Riccardo Ciappesoni. Andrea è stato Mister Italia 2015 e ha fatto il modello per diversi marchi pubblicitari. Riccardo prima è stato uno degli pseudo-contadini del reality “Il contadino cerca moglie”, poi ha partecipato come corteggiatore al trono di Desiree Popper. Come abbiamo potuto constatare, quasi tutti i partecipanti dell’edizione di quest’anno di Temptation Island provengono da Uomini e Donne.