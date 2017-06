Tendenza capelli estate 2017: ecco quali acconciature sfoggiare sotto l'ombrellone

Tendenza capelli estate 2017: le acconciature da sfoggiare in spiaggia. Siamo ormai entrati nel clima estivo e molte donne in vista delle vacanza non vogliono rinunciare ad essere chic e glamour anche sotto l’ombrellone. Vediamo quali sono le acconciature che spopoleranno sulle spiagge in questa calda estate 2017.I capelli raccolti in conci intrecciati, in chignon, protetti da una bandana non solo permettono di combattere l’arsura estiva ma offrono anche una sorta di protezione nei confronti dei raggi nocivi del sole che li inaridiscono e rendono il colore spento. Diverse sono le tipologie di trecce da poter realizzare: da quella singola centrale, alle trecce alla francese doppie, alle grintose braids boxer dallo streetstyle, alle treccine afro dal mood esotico, in alternativa si può realizzare un hairlook più sofisticato dando forma ad un bucolico intreccio alla francese che crea una sorta di mezza corona interessando un solo lato della testa oppure si può proseguire l’intreccio su tutta la testa completando la coroncina.

Acconciature capelli estate 2017: le trecce e gli chignon.

Le trecce saranno le protagoniste sia sui tagli di capelli lunghi che sui tagli di capellimedio-corti; sempre attuali chignon e top knot, il raccolto alto che piace anche ai ragazzi. Vietato essere precise, però. Meglio un raccolto leggermente spettinato. Fa subito vacanza.