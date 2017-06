Tutto può succedere, le anticipazioni di stasera giovedì 22 giugno 2017. Continuano le avventure dei Ferraro nella nuova puntata di “Tutto può succedere 2“, in onda stasera giovedì 22 giugno alle 21.25 su Rai1. Ancora una volta ad attendere i alcuni componenti della grande famiglia ci sono sfide importanti sul fronte degli affetti. Renato De Caro invita Ambra a cena per ringraziarla del lavoro svolto durante le elezioni e dopo averle chiesto di rimanere nel suo staff la bacia.

Nella puntata in onda la prossima settimana, però la ragazza sceglierà infatti di lanciarsi definitivamente nel mondo della musica. Il licenziamento implicherà inoltre il suo allontanamento da Renato. Intanto, Sara non sa come riappacificarsi con Denis ma, dopo un primo momento di difficoltà il ragazzo si riconcilia con la madre.

Tutto può succedere, le anticipazioni di stasera giovedì 22 giugno 2017: colpi di scena nel rapporto tra Giulia e Luca!

Intanto, proprio quando Alberto ottiene i documenti per la separazione dalla moglie, si scopre che è stata accettata la richiesta di Giulia e Luca di prendere in affido Dimitri. Feven e Valerio, in partenza per Lisbona, affidano Robel a Carlo e Thony, ma la convivenza tra i due è più difficile del previsto. Nella puntata di “Tutto Può Succedere 2” del 29 giugno 2017, Valerio farà la sua proposta di matrimonio a Feven.

La regia della fortunatissima fiction di Rai1 “Tutto può succedere” è di Lucio Pellegrini, e tra gli interpreti troviamo gli attori Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Camilla Filippi e Fabio Ghidoni e con Licia Maglietta e Giorgio Colangeli.