Tutto può succedere 2, le anticipazioni dell'ultima puntata del 29 giugno 2017

Tutto può succedere 2, le anticipazioni di stasera, 22 giugno 2017. Stasera andrà in onda la penultima puntata di Tutto può succedere 2, l’amata fiction Rai che conquista ottimi risultati in termini d’ascolto e di gradimento. Stasera vedremo i protagonisti della serie molto confusi. Sara ama Marco, ma i problemi con Denis la inducono a lasciare il professore per la serenità del figlio. Fevel continua a pensare a Carlo, ma decide di fare un viaggio con Valerio per cercare di capire se il dottore è realmente l’uomo che desidera avere accanto. Giulia è la più confusa di tutti: Alberto le fa battere il cuore, ma la sua famiglia inizia a mancarle sempre di più, soprattutto ora che Dimitri è in arrivo. Ma cosa vedremo giovedì prossimo? Scopriamolo insieme, con le nostre anticipazioni.

Tutto può succedere 2, cosa accadrà durante l’ultima puntata? Le anticipazioni del 29 giugno 2017.

Giovedì 29 giugno 2017 andrà in onda l’ultima puntata di Tutto può succedere 2. Riusciremo a vedere un lieto fine per tutti i protagonisti della serie? Sembra di sì, anche se ancora non si conosce la sorte di Giulia e Luca: i due intraprenderanno un viaggio insieme in Ucraina per andare da Dimitri. Riusciranno a ritrovarsi?

Valerio chiederà a Feven di sposarlo, ma la donna ha ricominciato a pensare a Carlo. Prova a prendere tempo per pensare a chi vuole al suo fianco, ed alla fine la risposta è lampante: ama Carlo. Feven, così, correrà dal più piccolo dei fratelli Ferraro per fargli una proposta di matrimonio, che viene subito accettata. La gioia in casa Ferraro è tanta, il buonumore è contagioso, ed i protagonisti della fiction faranno qualche passo indietro pur di veder felici i propri cari. Alessandro invita Stefano alle nozze di Carlo, e Denis inizia a chiedersi se il suo comportamento nei confronti della madre sia stato troppo egoista…

