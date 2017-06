Uomini e Donne, le ultime news ad oggi 22 giugno 2017 di Clarissa Marchese e Claudio Sona

Uomini e donne, le ultime news. Dopo le polemiche in seguito alle dichiarazioni di Juan Fran Sierra, che ha detto di essere stato segretamente legato a Claudio Sona durante il suo trono a ‘Uomini e Donne‘, ad appoggiare l’ex tronista del trono gay del programma di Maria De Filippi è arrivata l’amica Clarissa Marchese, che ha fatto sapere su Instagram: “Io non esprimo la mia vicinanza a Claudio facendo video o post in cui lo debba difendere. Lui è adulto e intelligente e sa difendersi da solo… Io gli credo e gli sto vicino da amica perché so com’è fatto”.

“Tutti quelli che accusano ‘Uomini e Donne‘ di essere tutta una montatura, che sia tutto falso, si sbagliano. Io vi mostro la realtà. La verità è questa. Siamo noi due (lei e il fidanzato Federico Gregucci, ndr) e ci sono altre coppie uscite dal programma che dimostrano che è un modo diverso di conoscere le persone, ma è tutto vero”, ha poi aggiunto.

Uomini e Donne, le nuove dichiarazioni di Claudio Sona su Instagram.

Proprio in queste ore lo stesso Claudio Sona è tornato a farsi sentire sul social dopo alcuni giorni di silenzio. L’imprenditore ha voluto fare un elogio della trasmissione che lo ha reso noto.

“Dietro a Uomini e Donne ci sono persone meravigliose che lavorano con sacrificio e passione per rendere il programma sempre migliore, anno dopo anno. Ho intrapreso i casting come tutti gli altri e, dopo una serie di incontri, sono stato selezionato. La redazione agisce sempre con la massima professionalità e trasparenza, nel rispetto dell’individualità di tutti i partecipanti”, ha scritto su Instagram.

“U&D parla al suo pubblico in modo sincero, senza alcuna intenzione di ingannare o prendere in giro i telespettatori. È un programma che racconta storie vere e da anni appassiona milioni di persone. Mi auguro che in futuro possano essere sempre di più: lo meritano per l’impegno e l’amore che ci mettono tutti i giorni. Ringrazio Uomini e Donne per avermi fatto provare tante e nuove emozioni”, ha poi concluso.

Il nuovo post su Instagram di Claudio Sona.