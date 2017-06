Alessandro Gassman lascia Twitter tra le polemiche! Ecco cosa è successo.

Alessandro Gassman lascia Twitter tra le polemiche! Alessandro Gassman ha deciso di lasciare Twitter, abbandonando il suo profilo, che conta oltre 200mila follower, dopo aver ricevuto commenti piuttosto negativi alla sua posizione sullo ‘ius soli’, la legge in discussione in Parlamento che dovrebbe dare la cittadinanza italiana ai figli degli immigrati nati sul suolo del nostro Paese.

Prima di lasciare Twitter, anche un’accesa discussione con la politica Giorgia Meloni. “Senza migranti il paese si ferma. Buon tutto”, ha scritto Alessandro. La leader di Fratelli d’Italia gli ha risposto: “Ho già sentito la storia degli africani che servono nelle piantagioni. La tua umanità radical chic mi lascia senza parole”. Ecco la controreplica: “Non sono radical e non sono chic, dico quello che penso è rispondo a tono quando serve. Chi lavora nei campi senza contratto è uno schiavo”. “Assordante stridore di unghie sul vetro”, ha ribattuto la Meloni.

Quindi a chiusura Gassmann ha così dichiarato: “hahahahahahhh!! Grande! Malgrado tutto ti rispetto perché ti riconosco una onesta intellettuale rara anche dall’altra parte”. Poi in un messaggio ai suoi follower la comunicazione della scelta di lasciare la piattaforma digitale. “In questi due giorni su Twitter ho dibattuto su immigrazione e ius soli sostenendo le mie ragioni (…) Ho resistito parecchio, sono stato insultato, minacciato, offeso, preso in giro in maniera violenta e continua, così anche la mia famiglia e le mie origini. Ho scoperto di essere più vulnerabile di quanto immaginassi, l’attacco che ho subito mi ha toccato”, ha scritto l’attore.

Il tweet ufficiale di Alessandro Gassman.

Lettera a puntate per i miei followers. pic.twitter.com/evH6TrXTvB — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 20 giugno 2017