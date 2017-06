Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news dal mondo del carcere. Ancora preoccupazione per le condizioni di Rita Bernardini, la leader del Partito Radicale ricoverata ieri a Roma in seguito ad un malore. L’Ansa ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni: ” ‘Rita Bernardini, che da ieri è ricoverata presso una struttura sanitaria in seguito a malore, ha trascorso bene la notte ed è serena. Oggi verrà sottoposta ad accertamenti di natura cardiaca’. È quanto si legge in una nota del Partito Radicale. La dirigente radicale era stata ricoverata ieri per un

malore, proprio nel giorno in cui aveva sospeso uno sciopero della fame durato 25 giorni, in particolare sul tema delle carceri”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news al 23 giugno 2017: la denuncia del Sappe.

La situazione nelle carceri continua ad essere grave: il numero dei detenuti è in continuo aumento, come denuncia il Sindacato autonomo della polizia Penitenziaria Sappe. Alcuni membri del sindacato, come riporta padovaoggi,it, hanno visitato il carcere di Padova, riscontrando molte criticità: “Contiamo ogni giorno gravi eventi critici nelle carceri italiane – sottolinea – episodi che vengono incomprensibilmente sottovalutati dall’Amministrazione Penitenziaria e dalla Giustizia Minorile e di Comunità. In Veneto, in particolare, nel solo 2016 si sono contati 327 atti di autolesionismo, un decesso per cause naturali, 40 tentati suicidi sventati in tempo dalla Polizia Penitenziaria, 4 suicidi, 319 colluttazioni e 105 ferimenti. Ed il Corpo di polizia penitenziaria, che sta a contatto con i detenuti 24 ore al giorno, ha carenze di organico pari ad oltre 7000 agenti, 500 agenti in meno solamente in Veneto. È sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per fronteggiare le molte criticità del sistema penitenziario del Veneto”.