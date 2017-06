Anticipazioni Cherry Season – La stagione del cuore trama puntata venerdì 23 giugno 2017 – «Un piano diabolico» – Le anticipazioni di Cherry Season mostrano Mete architettare un diabolico piano per rovinare Seyma. La Cetin, infatti, scopre che Mete ha intenzione di incastrarla: si è intrufolato in casa sua, ha trasferito una somma di denaro dal suo conto personale a quello della ragazza e ha inviato una lettera dal contenuto compromettente sia a Burcu che alla polizia. L’Uyar, nel testo della missiva, sottolinea che qualsiasi cosa accada, alla sua vita da quel momento in poi è diretta responsabilità della Rossa.

Anticipazioni Cherry Season – La stagione del cuore trama puntata venerdì 23 giugno 2017 – «Un arresto inevitabile»

Alla fine, Mete è riuscito a costruire tutte le prove che rendono l’arresto di Seyma inevitabile. Burcu, allarmata da un misterioso video che ritrae un uomo simile a Mete in procinto di suicidarsi, chiede infatti l’immediato intervento della polizia. Come rivelano le anticipazioni di Cherry Season delle puntate turche l’azione crudele dell’architetto ex amico di Ayaz prosegue senza alcuna pietà. L’uomo tornerà presto per far scarcerare la Rossa, ma solo a una condizione: quest’ultima dovrà rinunciare alla gravidanza e aiutarlo a conquistare il cuore di Oyku!