Anticipazioni Tempesta d’Amore le news e tutte le trame delle puntate della settimana del 26, 27, 28, 29, 30 giugno e 1° luglio 2017 – «La proposta indecente di Werner» – Le anticipazioni di Tempesta d’amore da lunedì 26 giugno 2017 a sabato 1 luglio 2017 annunciano una settimana ricca di colpi di scena! Innanzitutto Werner incontra una vedova di nome Saskia sulla tomba di Poppi. Ad essa – udite udite! – propone di sedurre Friedrich in modo da allontanarlo una volta per tutte da Beatrice e distruggere la loro alleanza.

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore, raccontano ora che al Fürstenhof arriva una donna di nome di Gerti… madre biologica di Melli! Adrian vorrebbe cedere metà delle sue quote azionarie al fratello William che, dopo essere finito in ospedale a seguito di una colluttazione, dovrà vedersela con la rabbia cieca e spietata di Beatrice Hofer, che colpisce con violenza il giovane Lechner in ospedale, mentre riposa in camera.

Secondo le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’amore, Tina confessa a David di non avere più dubbi riguardo alla paternità del bambino che è nel suo grembo! In André nasce una imprevista gelosia quando scopre che c’è la possibilità che Werner e Melli s’innamorino! Tempesta d’amore ci aspetta dal lunedì al venerdì dalle 19:50 alle 20:30 e il sabato dalle 19:55 alle 21:15 su Rete 4. Restate con noi!