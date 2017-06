Guida tv completa di venerdì 23 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI – «Sugarbabes» Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata relativa ai programmi tv del prime time di oggi, venerdì 23 giugno 2017, dei principali canali della tv generalista. Incominciamo dalla Rai, che sulla sua prima rete propone lo show musicale Wind Music Award Estate, mentre su Rai 2, dopo la divertente striscia LOL alle ore 21:15 – “Ragazze di zucchero”; regia di Doug Campbell, con Taylor Black, Peter Strauss, James C. Burns. Su Rai 3 alle ore 21:20 – “Medjugorje, verità o menzogna? “(Documentario)

La guida tv di questa sera venerdì 23 giugno 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7

Sulle reti di Mediaset e Cairo Editore ecco su Canale 5 la situazione: Retequattro, ore 21:15 – “Quarto Grado”, rotocalco e talk show di attualità e di cronaca con Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini; su Canale 5 il film Il 7 e l’8, del 2006, con Salvatore Picarra e Valentino Picone che stanno facendo volare alto la commedia italiana! Su Italia 1, per chiudere con le reti del Biscione, abbiamo alle 21:10 il film Transformers – La vendetta del caduto (USA 2009): da non perdere per i fan del fantastico fantascientifico! E passiamo alla rete di Cairo Editore, La 7, dove le anticipazioni e news annunciano il talent show Eccezionale Veramente, ovviamente con Diego Abatantuono, oltre che Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli. Il tutto dalle 21:10!