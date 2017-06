Meteo – le previsioni del weekend 24-25 giugno 2017 – Al Nord: Situazione pressoché immutata con tempo soleggiato e gran caldo su tutte le regioni. Temperature stazionarie, afa elevata sulle zone di pianura specie la sera, massime tra 33 e 37.

Al Centro: Ancora una giornata di sole e gran caldo su tutte le zone con afa elevata lungo le coste, specie la sera. Temperature in lieve aumento, massime tra 32 e 37.

Al Sud: Tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque, qualche isolato temporale di calore diurno sulla dorsale appenninica. Temperature in aumento, massime tra 29 e 34.

Meteo previsioni weekend 24-25 giugno 2017 – Domenica 25 giugno

E questo è quanto le previsioni meteo sul weekend ci anticipano per domenica 25 giugno 2017: al Nord un passaggio di temporali anche intensi da ovest verso est sulle Alpi, occasionalmente anche sulle zone di pianura. Più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 29 e 34. Al Centro: Sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato temporale dal pomeriggio tra Umbria, Toscana interna e Marche. Temperature in leggera flessione, massime tra 31 e 36. Al Sud: Prosegue l’alta pressione con tanto sole ovunque e caldo che si farà sentire sempre di più sui settori interni. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36.