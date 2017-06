Pensioni anticipate, Ape sociale e precoci. Con la pubblicazione dei decreti di Ape sociale e precoci e l’emanazione delle relative circolari applicative dell’Inps, le misure per le pensioni anticipate contenute nella legge di bilancio 2017 sono entrate nel vivo. L’Inps ha fornito delle precisazioni circa la trasmissione delle istanze per la certificazione dei requisiti e l’accesso alla prestazione richiesta, chiarendo che le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione. La presentazione e definizione della domanda di accesso al beneficio pensionistico sono subordinate rispettivamente, alla presentazione ed all’esito dell’istruttoria della predetta domanda di riconoscimento delle condizioni.

Le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio presentate in data successiva al 15 luglio 2017, per l’anno 2017, ed al 1° marzo di ciascun anno, negli anni successivi, purchè pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono ammesse al beneficio successivamente alle domande presentate nei termini suddetti. Qualora l’onere finanziario, accertato anche in via prospettica, sia superiore allo stanziamento previsto, l’Inps provvederà, con i medesimi criteri di cui sopra, all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

Qualora dall’attività di monitoraggio residuino le risorse finanziarie, l’INPS provvede ad effettuare nell’anno un ulteriore monitoraggio sulle domande presentate successivamente alle date del 15 luglio 2017, per l’anno 2017 e al 1° marzo di ciascun anno e con riferimento alle quali siano riconosciute le condizioni di accesso al beneficio.

Pensioni anticipate. Ape sociale e precoci, avvio nel caos.

La presentazione delle domande per Ape sociale e precoci sta avvenendo con qualche difficoltà ha segnalato l’Inca, il patronato della Cgil. Fulvia Colombini, del collegio di presidenza Inca, ha segnalato che i tempi per la presentazione delle richieste risultano “ristrettissimi perché il termine è previsto per il 15 luglio 2017, cioè, neppure un mese a fronte dei 6 mesi impiegati dal Governo per emanare i Decreti attuativi”. “Si sta diffondendo la psicosi di non arrivare in tempo perché non tutti coloro che avanzano la domanda potranno accedere al pensionamento anticipato visto che i fondi a disposizione sono limitati”, ha segnalato.

“L’Inps ha il compito di stilare una graduatoria, dopo il 15 luglio, per certificare chi entra e chi sta fuori. Tra i criteri della graduatoria, oltre ai requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi delle persone, come ad esempio, essere invalidi o disoccupati, svolgere lavori gravosi, oppure assistere un parente di prima grado disabile, ecc., il Governo ha avuto la brillante idea di inserire anche che a parità di condizioni si terrà in considerazione la data e l’ora di presentazione della domanda. Pertanto, tutti cercano di assicurarsi che la richiesta venga inviata il più presto possibile”, ha chiarito. Ad aggravare la situazione, un blocco del sistema informatico dell’Inps ed alcune “problematiche di mal funzionamento della procedura informatica che presentava degli errori o omissioni”.

Ape sociale e precoci: le criticità rilevate dall’Inca.

Primi intoppi per coloro che sono interessati alle pensioni anticipate. L’Inca ha denunciato alcune problematiche inerenti all’ Ape sociale ed alla misura per i precoci. “Vogliamo soffermarci, nella nostra denuncia, su quanti hanno il diritto di accedere ai benefici perché svolgono lavori gravosi di varia natura”, ha affermato Colombini. “Per perfezionare la domanda, l’Inps richiede contestualmente l’invio della certificazione dell’azienda che attesti che il lavoratore abbia effettivamente svolto le mansioni gravose, per gli anni richiesti, sei anni sugli ultimi 7 di lavoro, oltre ad altra documentazione esplicativa dell’inquadramento professionale, del contratto collettivo applicato, del versamento dei contributi all’Inail, ecc. L’Inps non accetta le domande se non è presente la citata documentazione aziendale, ma questa richiede tempi più lunghi, pensiamo per esempio alle aziende che si trovano in fallimento, in concordato preventivo, a quelle che hanno effettuato fusioni, incorporazioni, cessioni di ramo d’azienda, per cui la documentazione non risulta di immediata disponibilità”.

“Orbene”, precisa il dirigente Inca, “tutti questi lavoratori rischiano di essere esclusi dai benefici dell’Ape Sociale e dei Lavori precoci perché se l’Inps non modificherà le procedure, le loro domande saranno presentate dopo tutti gli altri, per fatti non dipendenti dalla volontà delle persone, quando probabilmente le risorse economiche potrebbero essere già terminate. Abbiamo chiesto a Inps la modifica della procedura per garantire parità di condizioni di accesso a tutti e per tutelare i diritti individuali delle persone”. “Il Governo, il Ministero del lavoro e l’Inps, a nostro avviso, dovranno farsi carico della situazione attuando tutte quelle modifiche, normative, organizzative e informatiche che possano assicurare i diritti contenuti della legge di Bilancio 2017, approvata dal Parlamento e che ha recepito l’intesa con le Organizzazioni sindacali dello scorso settembre”, ha concluso.