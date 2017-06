Riforma pensioni, oggi 23 giugno 2017: pensioni anticipate, Ape, precoci, età pensionabile, legge Fornero

Riforma pensioni, oggi 23 giugno 2017. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dell’onorevole Cesare Damiano, che commenta così il rinvio da parte del ministro del lavoro della discussione sull’innalzamento dell’età pensionabile in relazione al meccanismo dell’aspettativa di vita : “Il ministro Poletti, saggiamente, ha rimandato al prossimo autunno la discussione relativa all’innalzamento dell’età pensionabile collegato all’incremento della aspettativa di vita. Si parla di portare l’età, a partire dal 2019, dagli attuali 66 anni e 7 mesi ai 67 anni, con un incremento di ben 5 mesi. Si tratta di supposizioni perché il calcolo andrà fatto avendo a disposizione i dati dell’ISTAT che verranno resi noti dopo l’estate”. Lo dichiara Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

“Questa norma – prosegue – è stata introdotta al tempo del Governo Berlusconi e andrebbe cancellata. Un primo passo è stato compiuto con il verbale di accordo tra Cgil, Cisl e Uil e Governo del settembre scorso, che ha bloccato questo meccanismo per i lavori usuranti. Suggeriamo al Governo di convocare le parti sociali per affrontare questo problema e di non procedere in modo unilaterale”. “Sarebbe sbagliato e contraddittorio alzare l’età della pensione nel momento in cui decolla con successo l’APE Sociale, che anticipa la stessa età a 63 anni. Sarebbe uno ‘stop and go’ incomprensibile che ricadrebbe su un tema delicato come quello previdenziale. Se il successo dell’APE dovesse andare oltre i numeri previsti, chiederemo al Governo di stanziare nuove risorse nella prossima legge di Bilancio per non lasciare nessuno escluso”, conclude.

Riforma delle pensioni, le novità ad oggi 23 giugno 2017: le ultime dichiarazioni di Matteo Renzi sulle pensioni anticipate e l’Ape.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate ed Ape vengono rilasciate su Facebook il segretario del Partito democratico, Matteo Renzi: “In queste ore mentre tanti esponenti del Palazzo inseguono chiacchiericci e polemiche sta accadendo una cosa semplice e giusta. Migliaia di connazionali, migliaia!, stanno facendo domanda per l’Anticipo Pensionistico. Stiamo parlando della c.d. Ape, che abbiamo presentato lo scorso autunno ricevendo fischi, critiche e polemiche. E che però sta funzionando alla grande”. Renzi prosegue: “Ci dicevano: l’ennesimo spot renziano. Ma non è uno spot: sono migliaia di persone che negli anni scorsi sono stati colpiti da regole molto dure e che adesso finalmente possono andare in pensione. Chi vive di populismo va in TV a insultare la Fornero. Chi crede nella politica trova soluzioni come l’Ape. Preferisco sbagliare cercando di cambiare le cose che pensare di avere ragione urlando e sbraitando dentro gli studi televisivi. Diamo tempo al tempo e la verità prima o poi emerge. Non era uno spot, l’Ape. Ma un modo per cambiare la vita a qualche migliaio di italiani. Era una promessa – conclude Renzi -, ora è realtà”.

Pensioni anticipate, il commento di Cesare Damiano alle parole di Matteo Renzi sull’Ape.

Cesare Damiano a commento delle dichiarazioni di Renzi afferma: “Ha ragione Renzi quando dice nella sua E-News che occorre “dare tempo al tempo e scoprire che oltre 10.000 persone aderiscono all’APE sociale voluta con forza nei Millegiorni…”. E fa bene a diventare più riflessivo e a rivendicare il risultato del suo Governo. Non dovrebbe, però, avere la memoria corta: varrebbe la pena ricordargli che il tempo è stato galantuomo anche con la Commissione Lavoro della Camera che si è battuta unitariamente dal 2011 conquistando otto salvaguardie che hanno coinvolto quasi 170.000 lavoratori ai quali è stato restituito il diritto di andare in pensione; che ha ispirato l’APE con le proposte di legge sulla flessibilità presentate nell’aprile del 2013, alle quali Renzi non ha inizialmente prestato orecchio.

Siamo contenti di aver “forzato la mano” per convincere un Governo inizialmente restio a intervenire sulla legge Fornero e a vincere le sue paure circa le reazioni dell’Europa. Anche noi siamo contenti del successo dell’APE e del lavoro precoce e aggiungiamo che, se dovessimo superare l’obiettivo previsto, chiederemmo risorse aggiuntive nella legge di Bilancio perché nessuno può essere lasciato indietro, conclude Damiano.

Riforma pensioni, Ape Social: le ultime dichiarazioni del segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti.

Anche il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti ha commentato la nuova misura Ape, in fatto di pensionamento anticipato, che secondo Pedretti presenta molti risvolti positivi ed utili. “L’Ape sociale si sta dimostrando una misura utile e sono tantissimi i lavoratori che in queste ore si stanno recando al nostro patronato per fare domanda. Realisticamente decine di migliaia di persone potranno andare in pensione un po’ prima senza perdere un euro, visto che la misura è integralmente a carico dello Stato. Oggi Matteo Renzi ci ha messo il cappello sopra, esaltandone la positività. Ricordo sommessamente a lui e a tutti che l’Ape sociale è nata nel confronto tra sindacati e governo e che è grazie al nostro intervento se ha queste caratteristiche. Secondo le intenzioni iniziali del governo infatti questa misura doveva essere onerosa per il lavoratore. Ogni tanto ripristinare un po’ di verità non fa male”, conclude Pedretti.

Pensioni anticipate e Ape, i primi dati forniti dall’imposta sulle domande di pensionamento anticipato.

Dai dati diffusi pochi giorni fa dall’Inps, sono complessivamente 11.363 le domande per accedere al pensionamento anticipato. Lo comunica l’Inps in base alle domande di Ape sociale ricevute fino alle ore 16 del 20 giugno. “Le domande -precisa- sono così distribuite: 7.638 domande di certificazione delle condizioni di accesso all’Ape sociale; 3.725 domande di certificazione delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato per lavoratori precoci. Il maggior numero di domande è stato presentato in Lombardia (1.896), seguita dal Veneto (1.177), dalla Sicilia (985), dal Lazio (959), dalla Toscana (881), dall’Emilia Romagna (837) e dal Piemonte (828)”, aggiunge l’Inps.