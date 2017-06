Tagli di capelli corti estate 2017: ultimissima novità, il wob con la frangia

Tagli di capelli corti estate 2017: il wob con la frangia. Siamo ormai inoltrati nel clima estivo e sempre più donne sono alla ricerca delle ultimissime tendenze per cambiare il proprio look in vista della bella stagione. Una delle ultime tendenze in tema di tagli di capelli arriva direttamente da Los Angeles, culla di continue tendenze in fatto di moda e bellezza. Il taglio di capelli più cool per i capelli corti estate 2017 è il wob con la frangia. il caschetto mosso, o wob è il taglio di capelli del momento. Il wob con la frangia, che sta per weavy+bob, in pochissimo tempo è diventato il taglio di capelli più richiesto nei saloni di tutto il mondo, complice il fatto che risulta estremamente versatile e che numerose star di Hollywood lo hanno ufficialmente decretato “taglio di capelli dell’anno” per i capelli corti estate 2017. È audace, è come una dichiarazione di forza e dimostra che la persona che lo sceglie è sicura di se e sa essere enormemente femminile anche senza una folta e lunga chioma.

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli medi ma scalati.

Scalatura è la parola d’ordine anche per bob allungati e decisi abbinati a frange piene e scalature ritmiche dallo stile un po’ anni settanta. I tagli di capelli medi saranno co-protagonisti in questo clima estivo, perché sono molto pratici e sono adatti su ogni tipologia di volto. Come detto per queste lunghezze è d’obbligo la scalatura che dia grande movimento.