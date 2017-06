Tagli di capelli estate 2017: via alle rasature

Tagli di capelli estate 2017: le tendenze per la nuova stagione. È finalmente giunta l’estate 2917. Quando arriva una nuova stagione, la prima idea è quella di rinnovare il proprio look, puntando su una chioma nuova. Molto richieste saranno le chiome corte e anche cortissime, entrambe con ciuffi e frange. Non mancheranno nemmeno i capelli lunghi e medi, leggermente mossi o ondulati. Su questo tipo di hairstyle si possono realizzare anche acconciature sempre diverse. Le protagoniste della stagione estiva saranno le chiome corte, per avere un look sbarazzino. Il taglio di capelli in questione è facile da portare e poi è perfetto su ogni tipologia di volto. Il pixie cut, il taglio di capelli boyish, il taglio di capelli a scodella o il bob molto corto, non ne vogliono proprio sapere di andare in pensione. Protagonista anche la rasatura. Quest’ultima la si potrà realizzare su un lato o su entrambi della nuca.

Tagli di capelli estate 2017: rasature che passione.

Le rasature, un tempo portate dai ragazzi o le ragazze punk, oggi, sdoganato dalle celeb, il taglio di capelli undercut diventa più raffinato e femminile. Si tratta della rasatura, più o meno radicale, ai lati della testa e sulla nuca, che però può rimanere coperta dal resto dei capelli.L’undercut è quindi meno drastico rispetto al sidecut, il rasato laterale, perché si vede solamente quando la chioma è raccolta. L’undercut è una scelta audace, ma relativamente facile da coprire e scoprire, quindi con lo spirito giusto può stare bene a tutte. Attenzione però al tipo di capelli: se li hai ricci è complicato tenere a bada la ricrescita, se sono lisci, invece, ricadono con più facilità sulla rasatura, nel caso tu voglia nasconderla. Puoi osarlo anche se hai una capigliatura folta. La rasatura toglie volume e alleggerisce le proporzioni. Questo taglio ha un’unica controindicazione: attira gli sguardi su alcuni dettagli del viso, come le orecchie e il collo. Se pensi che non siano perfetti, o preferisci non mostrare eventuali “collane di Venere”, non fa per te.