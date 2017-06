Temptation Island 2017: ecco gli sviluppi delle coppie del passato

Temptation Island: in onda 26 giugno su canale cinque. A meno 3 giorni dal via della quarta edizione di Temptation Island, in onda su canale 5 in prima serata. Nuove coppie metteranno alla prova il loro amore e dove tante le tentazioni di single, sia ragazzi che ragazze, che cercheranno di sedurli. Ma che fine hanno fatto le coppie del passato? Roberta Mercurio e Flavio Zerella, a temptation la loro storia sembrava naufragare, poiché Flavio aveva perso la testa per la single Diana. Usciti dal reality, Roberta ha deciso di perdonarlo e di dargli un’altra chance. E lo scorso 18 aprile hanno annunciato le nozze. Georgette Polizzi e Davide Tresse, una tra le coppie più chiacchierate in quanto Georgette non disdegnava le attenzioni altrui e Davide mal sopportava il suo atteggiamento. Poi però hanno deciso di uscire comunque insieme dal programma e, a telecamere spente, hanno trovato di nuovo un equilibrio: oggi convivono a Vicenza, dove lei gestisce un’azienda di moda. Ludovica Valli e Fabio Ferrara, usciti insieme dal reality, hanno deciso di lasciarsi dopo alcune settimane.

Temptation Island: gli sviluppi delle coppie del passato.

Mariarita Salino e Luca Lantieri. La coppia è uscita dal reality ancora “accoppiata” ma, da alcune settimane, non si mostra insieme sui social, scatenando la preoccupazione dei fan. Valeria Vassallo e Roberto Ranieri. A causa del comportamento libertino di Roberto, sono usciti dal programma separati. Una rottura arrivata dopo un paio d’anni d’amore. Ad oggi, sono entrambi single ed hanno ripreso in mano la loro vita. Gabriella Teodosio ed Ernesto Carnevale. Il loro percorso è stato tortuoso. Ernesto non aveva gradito alcune offese rivolte da Gabriella ai suoi familiari. Tre mesi dopo, grazie ad un confronto avvenuto a “Uomini e Donne”, sono tornati insieme. Il mese successivo erano di nuovo separati. Definitivamente.