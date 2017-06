Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip Trono Classico – «Una crisi tra Luca e Soleil?» – Veniamo presto al dunque: tra Luca e Soleil, una delle coppie che abbiamo visto formarsi quest’anno al Trono Classico di U&D, tira già aria di crisi dopo appena un mese e mezzo che stanno insieme? È questa l’angosciosa domanda che – secondo le anticipazioni, le news e, soprattutto, il gossip su Uomini e Donne – si stanno ponendo i molti fan che hanno ‘adottato’ la storia d’amore tra i due ragazzi, nata nel salotto dell’Amore di Maria De Filippi! I suddetti fan, com’è ovvio, continuano a seguire l’evolversi della love story sui social, dove entrambi sono molto attivi e condividono con i loro non pochi follower foto e video della loro vita privata insieme.

Secondo le anticipazioni, le news e, soprattutto, il gossip di Uomini e Donne – nelle ultime ore, però, si sono diffuse sui social rumors riguardanti una possibile crisi in atto tra Luca e Soleil: si vocifera, infatti, che tra di loro le cose non starebbero più funzionando nel migliore dei modi e che addirittura siano giunti al famoso punto di non ritorno. Ma quali sono i fatti? In effe i fan si sono un po’ preoccupati dopo aver visto che Luca e Soleil per un po’ di tempo non hanno più postato immagini della loro vita quotidiana insieme: ecco allora le voci di un possibile dissidio tra i due, che tuttavia hanno provveduto a smentire immediatamente!

Le anticipazioni, le news e il gossip di Uomini e Donne mostrano che Luca e Soleil –dopo aver dichiarato ufficialmente che non sono in crisi e che tra loro procede tutto a meraviglia – sono tornati a postare sui social immagini e video della loro vita quotidiana: un modo per dimostrare ai fan che non c’è nessuna crisi in atto e che a distanza di un mese dal fidanzamento a Uomini e Donne, tutto va alla grande. Un successo per la coppia, visto che all’inizio della loro storia d’amore erano veramente in pochi a crederci! Ma, contrariamente a tutte le aspettative contrarie, la loro storia – un giorno dopo l’altro – va avanti e sembra destinata a durare non poco!