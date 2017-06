Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news sulle condizioni di Rita Bernardini. Ancora non c’è una diagnosi per Rita Bernardini, la leader del Partito Radicale ricoverata mercoledì a Roma per un malore. La Bernardini ha svolto accertamenti cardiaci, ma ancora non si conoscono i risultati, tuttavia, si apprende in una nota diffusa dai Radicali, ha trascorso la notte tranquilla.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 24 giugno 2017: Pasquale Nocera presenta la propria autobiografia.

Lunedì 26 giugno a Genova, presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, in occasione della presentazione del libro “La maledizione del Castello” di Pasquale Nocera si terrà l’incontro dal titolo “Il carcere e la cultura: esperienze dalla Casa Circondariale di Marassi”. Nocera sta finendo di scontare la propria condanna nella Casa Circondariale Marassi ed ha deciso di raccontare, durante la detenzione, la sua esperienza, e propone un’autobiografia in cui narra un evento accaduto nel 1970 nel celebre Castello di Palizzi. Il messaggio che Nocera propone è molto importante: siamo noi i veri protagonisti delle nostre scelte, ed è solo attraverso il rispetto ed il dialogo può esserci soluzione contro i mali della società.