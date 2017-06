Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame delle puntate di sabato 24, lunedì 25 e martedì 26 giugno 2017 – «Un gioiello compromettente» – In queste anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore a cavallo del weekend Charlotte mostra a Nils l’orecchino di Natascha lasciato nella sua stanza. Heinemann tenta di discolparsi come meglio può, facendole credere che si tratti di un gioiello appartenente ad una delle tante amiche di David. Ma la sua fidanzata gli fa una serie di domande compromettenti e gli parla di una fattoria acquistata in Africa. Ciò spinge Nils a confessare l’attrazione verso la giovane donna…

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate di sabato 24, lunedì 25 e martedì 26 giugno 2017 – «La gravidanza di Tina Kessler»

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Friedrich e Beatrice intuiscono che Melli è stata ingaggiata da Werner e da Charlotte come loro spia personale! Il comportamento della madre di Clara e le scuse che inventa, finiscono per insospettire il vecchio Stahl! Dal canto suo, Oskar fa veramente fatica ad accettare che Tina sia stata a letto con il suo rivale e che adesso sia incinta del giovane Hofer. I Sonnbichler, invece, festeggiano felici e spensierati la dolce attesa di Tina Kessler!