Guida tv completa di sabato 24 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI – «Scontro decisivo per l’Italia agli europei di calcio under 21!» Eccoci arrivati al fine settimana con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata relativa ai programmi tv del prime time di oggi, sabato 24 giugno 2017, dei principali canali della tv generalista. Cominciamo cone sempre dalla Rai, che sulla sua prima rete propone lo scontro decisivo fra Italia e Germania nel Campionati europeo under 21 di calcio. l’inizio della partita è alle 20:30, su Rai 1. Su Rai 2 il thriller americano “Ora puoi uccidere la sposa” (2o16), in prima visione alle 21:05, mentre quasi alla stessa ora la rete Rai 3 ci rallegra con la commedia italiana di Steno “Piedone lo sbirro”, con l’indimenticabile Bud Spencer!

La guida tv di questa sera sabato 24 giugno 2017 e le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7

Ed eccoci alle anticipazioni e news sulle reti di Mediaset e Cairo Editore: su Retequattro, ore 21:15 il film avventuroso “L’urlo dell’odio”, con Anthony Hopkins (USA 1997), mentre Canale 5 ripropone i momenti più emozionanti del tour 2016 della cantante Laura Pausini: “Pausini Stadi – Simili – san Siro 2016” è il titolo del programma musicale che va in onda alle 21:00. Per gli amanti del film di genere fantastico favolistico un gradito omaggio: alle 21:10 su Italia 1 c’è Le Cronache di Narnia – Il Viaggio del veliero” (UK 2010). Terminiamo queste anticipazioni con la programmazione in prima serata di La7, dove alle ore 21:10 troviamo l’ineffabile ispettore Barnaby a districarsi tra crimini, misteri e misfatti che allignano nella solo apparentemente tranquilla campagna inglese.