Italia Germania Europei 2017 Under 21 stasera sabato 24 giugno 2017 su Rai1: diretta tv e le ultime news

Italia Germania Europei under 21, in diretta su Rai1 stasera sabato 24 giugno 2017. La sfida tra Italia e Germania Under 21 di sabato 24 giugno sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno dalle ore 20.30. Il calcio d’inizio è previsto per le 20.45. Un match molto complicato attende i ragazzi di Luigi Di Biagio che, vittoriosi all’esordio contro la Danimarca (2-0), hanno perso la seconda gara (3-1) contro la Repubblica Ceca complicando il loro cammino verso le semifinali. E’ l’ultima possibilità per gli azzurrini di Gigi Di Biagio di accedere alle semifinali dell’Europeo Under 21.

Italia Germania Europei under 21, stasera sabato 24 giugno 2017: le ultime news.

Stasera, sabato 24 giugno, dalle 20.30, su Rai1, in diretta da Cracovia, Benassi e compagni andranno a caccia dell’unico risultato possibile, la vittoria contro la Germania. E servirà anche un successo rotondo, perchè il 3-0 della Slovacchia alla Svezia ha cancellato la possibilità di qualificarsi come migliore seconda. Il pass per la semifinale, quindi, arriverà solo in caso di vittoria contro i tedeschi e contemporaneo passo falso della Repubblica Ceca contro la Danimarca, oppure battendo la Germania con due gol di scarto, ma segnandone almeno 3. La telecronaca di Italia-Germania U.21 sarà di Marco Lollobrigida, con Roberto Rambaudi; da bordocampo gli interventi di Andrea Riscassi.

Italia Germania Europei under 21, stasera sabato 24 giugno 2017: le ultime dichiarazioni di Gigi Di Biagio.

“Conta solo vincere, ma serviranno incisività ed equilibrio. La Germania è uno squadrone”, così Gigi Di Biagio prima della partita con la Germania.”Dovremo approcciarci con più cattiveria alla partita – ha detto – più voglia e determinazione rispetto alla precedente partita. Il resto lo vedremo nel corso del match. Servirà più incisività e soprattutto conterà vincere”. Nonostante il ko con la Repubblica Ceca, che ha compromesso il cammino verso le semifinali, “dobbiamo continuare a pensare che siamo una buonissima squadra, con grandi valori – è lo stimolo di Di Biagio ai suoi ragazzi – Siamo nelle condizioni di giocare in tanti modi diversi, l’unica cosa è trovare l’equilibrio giusto perché di fronte abbiamo una grande squadra”.