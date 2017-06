Lineablu, anticipazioni oggi sabato 24 giugno 2017: viaggio in Abruzzo! Una nuova puntata di Lineablu andrà in onda oggi sabato 24 giugno 2017. Da Tortoreto a Giulianova, a Silvi Marina, a San Vito Chietino, a Vasto, Lineablu, in onda alle 14.00 su Rai1, viaggia in Abruzzo. Si comincia dagli ampi arenili, le ripide scogliere, le piccole insenature che incorniciano scorci di mare che si alternano a spettacolari borghi marinari. A bordo della barca a vela “Abruzzo”, da Giulianova al confine con il Molise, alla scoperta delle bellezze di una costa eterogenea e variegata. Si parlerà inoltre della pesca delle vongole e del pesce azzurro con le lampare, con i caratteristici trabucchi, le suggestive macchine da pesca che punteggiano l’orizzonte, tramandati di padre in figlio, per compiere un viaggio nelle tradizionali attività di pesca in Abruzzo.

Lineablu, anticipazioni oggi sabato 24 giugno 2017: viaggio in Abruzzo!

Ci sarà spazio anche per una “curiosa” sfida tra due antiche scuole di pensiero: a Vasto, un viaggio nella tradizione culinaria del brodetto, per secoli principale, se non unico pasto dei pescatori che deriva dall’abitudine dei marinai di cucinare quella parte del pescato che non poteva essere destinato al mercato. Infine alla scoperta di fondali sabbiosi che si alternano a scogliere di fondo, un esteso sistema dunale a difesa della costa dai fenomeni erosivi, una flora ed una fauna di grande pregio naturalistico. Un percorso affrontato con la mountain bike e la bicicletta a pedalata assistita, con Fabio Gallo, in una divertente escursione lungo i sentieri delle riserve naturali abruzzesi.