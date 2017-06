Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le ultime news gossip ad oggi 24 giugno 2017

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, ultime news. moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, vorrebbe avere un altro figlio. La Bruganelli si è raccontata in un’intervista concessa al settimanale OggiLa coppia ha già tre figli, Silvia, Davide, Adele, e adesso potrebbe arrivare anche il quarto. “Vorrei tanto il quarto figlio. Lo vorrei fare ma mio marito non ha la minima voglia. Cercherò di convincerlo quest’estate”, ha spiegato Sonia. Poi la Bruganelli ha parlato della primogenita Silvia, 14 anni, che a causa di un problema alla nascita ha difficoltà nella crescita.

Sonia Bruganelli si racconta al settimanale Oggi.

“Subito dopo il parto, Silvia ha avuto un problema al cuore che ha portato ad altre difficoltà. L’ho vissuta come la più grande ingiustizia. Uno pensa sempre che le cose capitino agli altri. Così Davide e Adele sono stati un atto non di coraggio ma di egoismo. È sicuramente stata la voglia di vivere la maternità in maniera serena. Mio figlio Davide mi ha dato la forza di superare anni molto difficili… Lui, dalle tante attenzioni che abbiamo dedicato a Silvia, ha capito come fare. Davide ha una grande capacità di rapportarsi con gli altri, un po’ come suo padre”, ha raccontato.

Nonostante tutte le difficoltà, la famiglia sta riuscendo a far avere a Silvia una vita normale. “Io voglio una vita normale per mia figlia. I fratelli portano amici e stimoli in casa. Silvia si è sempre rapportata alla normalità dove è lei che deve migliorarsi… Il rapporto col padre? Ridono come matti. E prendono in giro la sorella più piccola e si prendono in giro a vicenda”, ha concluso Sonia.