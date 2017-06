Riforma pensioni, oggi 24 giugno 2017: pensioni anticipate, anticipo pensionistico, Ape Donna

Riforma pensioni, le novità oggi 24 giugno 2017. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite da Orietta Armiliato, amministratrice del gruppo Comitato Opzione Donna Social, nel consueto punto del venerdì, incentrato sulla valutazione della nuova misura Ape. «Carissime – esordisce la Armiliato – fiumi di inchiostro hanno accompagnato il battesimo dell’Ape a partire dalla prima bozza proposta e durante questi mesi nei quali si sono perfezionati i decreti e le modalità operative, abbiamo letto di tutto da esortazioni del tipo “boicottiamo l’Ape” passando per “questa misura soddisfa solo lobby bancarie e compagnie di assicurazioni” per arrivare a perentori “speriamo sia un flop”. Noi del CODS abbiamo sempre sostenuto che questa misura non solo avrebbe aperto una breccia nella inamovibile Legge Monti-Fornero ma avrebbe incontrato il positivo accoglimento da parte di chi, abbandonando gli input negativi lanciati da chi si oppone a prescindere e allontanandosi dagli stereotipi imposti da una certa propaganda politica, vedeva nell’innovativa soluzione la soddisfazione del proprio bisogno di raggiungere anticipatamente la pensione».

Pensioni anticipate ed Ape, le valutazioni di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

«Conseguentemente – prosegue la Armiliato – abbiamo costruito la nostra proposta di cucire, adoperando la stoffa utilizzata per Ape, un abito che potesse essere indossato con gradimento dalle donne che potesse coniugare l’esigenza di sopperire ad una norma tipo quella dell’Opzione Donna ma senza gravare e/o stravolgere gli equilibri economici del bilancio dello stato per quanto alla voce quiescenza anticipata. Questa forma di anticipazione quindi, coniugherebbe perfettamente questi due parametri e soddisferebbe una reale esigenza della platea delle lavoratrici se poi, si riuscisse ad associare anche la valorizzazione dovuta al riconoscimento del lavoro di cura, altro tema del quale ci stiamo occupando sostenendone fortemente la bontà in un’ottica di equità, si potrebbe o ridurre per le sole donne il paletto anagrafico di accesso (oggi per Ape pari a 63 anni) o si potrebbero aggiungere o scontare anni di contribuzione che ne consentirebbero l’esercizio ovviamente in modalità opzionale».

Pensioni anticipate donne: la Armiliato rilancia l’ipotesi dell’Ape Donna.

In conclusione la Armiliato rilancia l’idea dell’Ape donna, come nuova forma di pensionamento anticipato per le donne: «Alla luce dell’ottimo accoglimento della misura pensionistica Ape che stiamo rilevando in questi giorni, dopo il via dato con la pubblicazione in GU, continuiamo a sostenere Ape Donna, auspicando ad una misura di flessibilità che si possa realizzare nel breve termine».