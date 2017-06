Sereno Variabile Estate, anticipazioni sabato 24 giugno 2017: alla scoperta delle Marche!

Sereno Variabile Estate, le anticipazioni di sabato 24 giugno 2017. Domani andrà in onda una nuova puntata di Sereno Variabile Estate. Trasferta sulle costa adriatica delle Marche per le troupe di nella puntata in onda oggi sabato 24 giugno alle 13.30 su Rai2. Meta del viaggio di Osvaldo Bevilacqua è Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. A Grottammare Alta, in particolare, meta di coppie che scelgono questo borgo per sposarsi, Bevilacqua incontra menestrelli e personaggi del posto che raccontano aneddoti di storia locale. Dopo una appetitosa carrellata di piatti della tradizione gastronomica proposti da sei chef, si va alla scoperta del volto liberty della cittadina mentre Osvaldo intervista anche un disegnatore di fumetti che per i suoi personaggi si ispira ai volti degli abitanti del paese e lancia gli appuntamenti di “Risorgimarche”, un’iniziativa promossa da Neri Marcorè, marchigiano purosangue, per promuovere il turismo nella sua regione colpita dal sisma, con una serie di concerti gratuiti.

Sereno Variabile Estate, le anticipazioni di sabato 24 giugno 2017: tappa nelle Marche.

Sulla spiaggia, accessibile anche ai disabili, obiettivo sulla sicurezza in mare con gli uomini della Guardia Costiera e sulla cucina con alcuni piatti in cui si combinano il sapore dei pesci e quello dei fiori. Infine, una carrellata sulle proposte per l’estate, tra cui i corsi di vela che possono essere frequentati anche dai bambini. “Sereno Variabile estate” è un programma di Osvaldo Bevilacqua, Giuseppe Gennaro e Danilo Grossi, a cura di Gianluca Falessi, produttore esecutivo Alessandra Badioli, regia Gabriella Squillace.